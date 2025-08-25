Altay, Fatsa Belediyespor'u 3-2 Yenerek Moral Buldu

TFF 3. Lig 4. Grup takımlarından Altay, Afyonkarahisar'daki kampında Fatsa Belediyespor'u 3-2 yenerek moral kazandı. Teknik direktör Ramazan Kurşunlu, hazırlık maçlarının skorundan ziyade, lig için takımın hazırlığının önemine vurgu yaptı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay, Afyonkarahisar kampındaki ikinci hazırlık maçında 3'üncü Grup temsilcisi Fatsa Belediyespor'u 3-2 yenerek moral buldu. İzmir ekibi özel müsabakanın 2'nci dakikasında Emre Tangeldi, 10'uncu dakikasında Onur Efe'nin attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Siyah-beyazlılar, 52'nci dakikada Caner Baycan'la skoru 3-0'a getirirken, Karadeniz temsilcisi daha sonra bulduğu 2 golle farkı 1'e indirdi: 3-2. Karşılaşma Altay'ın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Altay Teknik Direktörü Ramazan Kurşunlu hazırlık maçlarının skorlarının önemli olmadığını söyleyerek, "Kazanmak önemli ama daha önemlisi oyun formatımızı lige hazır hale getirmek. Bu maçlar oyuncuların taktiksel ve fiziksel son durumlarına bakma açısından çok önemli. Skor ne kadar önemli olmasa da moral anlamında değerli. Oyunculardan karşlık alıyoruz. Her şey yolunda, tabii ki eksiklerimiz de var. Takım yüzde 70-80'lerde. Hazır hale geleceğiz" diye konuştu. İlk hazırlık maçında Balıkesirspor'a 2-1 yenilen Altay, yarın 18.00'de Alanya 1221 ile karşılaşacak.

