Altay evinde Kepez Spor'a 1-0 yenilerek üst üste 5. mağlubiyetini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3'üncü Lig 2'nci Grup 14'üncü hafta maçında Altay evinde Kepez Spor'a 1-0 yenilerek üst üste 5'inci mağlubiyetini aldı. Kepez Spor'un 28. dakikada Bahadır'la bulduğu golle kazandığı maçta Altay 10 puanda kalırken, konuk ekip 14 puana yükseldi.
STAT: Alsancak Mustafa Denizli
HAKEMLER: Yunus Aytekin Atabek, Mehmet Lüle, Şuayip Çiçek
ALTAY: Ulaş - Yunus Efe (Dk. 46 Mert), Arif, Ahmet Yakup (Dk. 87 Enes Türker), Salih, Ahmet Enes, Toygar (Dk. 76 Efe Pehlivan), Ali (Dk. 46 Oktay), Osman (Dk. 46 Özay), Mehmet Kaymaz, Onur
KEPEZ SPOR: Erten, Turan Ali, Atakan, Burak, Fatih (Dk. 52 Hüseyin), Oğuzhan Aydın (Dk. 78 Özkan), Ergün, Abdurrahman, Ender, Tolga (Dk. 70 Mehmet Eren), Bahadır
GOL: Dk. 28 Bahadır ( Kepez Spor )
SARI KARTLAR: Toygar, Mert, Salih (Altay), Bahadır, Oğuzhan, Abdurrahman, Erten ( Kepez Spor )
3'üncü Lig 2'nci Grup 14'üncü hafta mücadelesinde Altay evinde Kepez Spor'a 1-0 yenilerek üst üste 5'inci mağlubiyetini aldı. Bu sonuçla Altay 10 puanda kalırken, Kepez Spor 14 puana ulaştı.
6'ncı dakikada konuk ekipte ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Abdurrahman'ın vuruşunda kaleci Ulaş gole izin vermedi.
28'inci dakikada Kepez Spor öne geçti. Oğuzhan'ın şutunda defanstan seken topu önünde bulan Bahadır, ceza sahası içi sağ çaprazdan uzak köşeye yerden vurdu, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.
45'inci dakikada ev sahibi ekibin kazandığı frikikte Toygar kaleyi düşündü, top üstten dışarı çıktı.
İlk yarı Kepez Spor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
55'inci dakikada Altay ceza sahasında yaşanan karambolde Bahadır'ın şutunda kaleci Ulaş uzanarak golü önledi.
Kalan dakikalarda iki takımın atakları sonuç vermeyince Kepez Spor karşılaşmayı 1-0 kazandı.