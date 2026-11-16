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Altay evinde Bursa Yıldırım SK'ya 1-0 yenilince düşme hattıyla arası 1 puana indi

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Altay evinde Bursa Yıldırım SK'ya 1-0 yenilince düşme hattıyla arası 1 puana indi
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Altay, evinde Bursa Yıldırım SK'ya 1-0 mağlup oldu ve son 6 maçında 5 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Ligde 12 maçta 10 puan toplayan siyah-beyazlı ekibin küme düşme potasıyla puan farkı 1'e inerken Altay 11'inci sıradan 14'üncü basamağa geriledi.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta evinde Bursa Yıldırım SK'ya 1-0 mağlup olarak son 6 maçında 5 yenilgi, 1 beraberlik alan Altay, düşme hattına iyice yaklaştı. Ligde 12 müsabakada 10 puan toplayan siyah-beyazlı ekibin küme düşme potasıyla arasındaki puan farkı 1'e indi. İzmir temsilcisi, Bursa mağlubiyetiyle 11'inci sıradan 14'üncü basamağa geriledi.

Altay'da deplasmanda oynanacak Gaziemir SK karşılaşması öncesi orta saha oyuncusu Osman sarı kart cezalısı durumuna düştü. İlk yarının sonunda sakatlanan stoper Sefa'nın durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Altaylı taraftarlar son düdüğün ardından oyuncuları tribüne çağırıp uyarılarda bulundu. Siyah-beyazlı takımın 45 yaşındaki kaptanı Murat Uluç, taraftarlarla konuşarak gençlere destek verilmesini istedi.

'SAVAŞAN KİMLİĞİMİZE DÖNDÜĞÜMÜZ İÇİN UMUTLUYUZ'

Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü de yaptığı yazılı açıklamada takımına sahip çıktı. Rakibe verdikleri tek pozisyonun golle sonuçlandığını kaydeden teknik patron Üzümcü, "Çok iyi mücadele ettiğimiz, kalecimizin yere dahi yatmadığı, pozisyon vermediğimiz maçı yüksek gelen topa bir kafa golüyle kaybettiğimiz için üzgün, eski savaşan kimliğimize döndüğümüz için umutluyuz. Son 5 maçımızı ligin yüksek bütçeli ve ilk 5 sırasındaki rakiplerle oynadık. Önümüzde kazanmamız gereken, kazanabileceğimiz maçlarımız var. Devreye kadar ihtiyacımız olan puan ve puanları almak için oyuncularımız ve ekibim sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bizi yalnız bırakmayan az sayıdaki taraftarımız sahada verilen mücadeleyi ve rakibe pozisyon vermediğimizi görmüştür. İhtiyacımız olan kalan maçlarda hep beraber savaşmaya devam etmektir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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