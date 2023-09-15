Altay, Erzurumspor FK'ya konuk olacak

Altay, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında yarın Erzurumspor FK'ya konuk olacak. İki ekibin de müsabaka öncesinde 3 puanı bulunuyor.

Altay, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında yarın saat 16.00'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde Erzurumspor FK, 3 puanla ligde 12. sırada yer alırken, yine aynı şekilde 3 puanı olan Altay da 13. basamakta bulunuyor. Ev sahibi ekip, ilk galibiyet sevincini yaşamak isterken, konuk ekip Altay ise 2 maçlık mağlubiyet serisine son vermek istiyor. Bu zorlu mücadeleyi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Hasan Erdoğan ve Sahil Burak Demirel yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Batuhan Kolak olacak.

Öte yandan İzmir ekibinde kırmızı kart cezalısı Murat Uluç ile sakatlıkları bulunan Deniz Kadah ve Özgür Özkaya maçta forma giyemeyecek. - İZMİR