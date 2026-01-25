Haberler

TFF 3. Lig: Altay: 1 Denizli İdmanyurdu: 0

TFF 3. Lig 4. Grup 18. haftasında Altay, sahasında Denizli İdmanyurdu'nu 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Golü Ünal Kavlak kaydetti.

TFF 3. Lig 4. Grup 18. haftasında Altay, sahasında karşılaştığı Denizli Denizli İdmanyurdu'nu 1-0 mağlup etti.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Alp Tanırgan, Uğur Aydoğdu, Ahmet Emre Akbulut

Altay: Galip Mendeş, İbrahim Kiravi (Ege Parmaksız dk. 67), Sefa Özdemir, Mert Yıldırım (Nurullah Efe Kocatürk dk. 78), Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam, Mehmet Onur Yıldız (Deniz Kadah dk. 46), Emre Tangeldı (Yunus Efe Sarıkaya dk. 67), Mehmet Nur Kaymaz, Ünal Kavlak (Özay Hepgüler dk. 90), Hikmet Çolak

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Denizli Denizli İdmanyurdu: Kemal Mert Özyiğit, Nazmi Candoğan, Cihangir Çağlıyan, Emre Akbulut (Efe Kartal dk. 71), Mustafa Arda Mutlu, Salih Yiğit (Ethem Vardar dk. 71), Vefa Gültek (Ferhat Canlı dk. 60), Hüseyin Biber (Mehmet Berke Yanmaz dk. 88), Murat Torun, Emirhan Kahraman, Yunus Emre Duyan

Teknik Direktör: Okan Kayhan

Gol: Ünal Kavlak (dk. 64) (Altay)

Sarı kartlar: Mert Yıldırım (Altay), Ferhat Canlı (Denizli İdmanyurdu) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
