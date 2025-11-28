Haberler

Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber

Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber
Güncelleme:
Beşiktaş, kaleci hattındaki sorunlarını çözmek amacıyla Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır'a yöneldi. Ancak Altay'ın Türkiye'ye dönme fikrine sıcak bakmadığı belirtildi.

  • Beşiktaş, devre arasında kaleci transferi yapmayı planlıyor.
  • Beşiktaş'ın transfer listesinde ilk sırada Manchester United'ın Türk kalecisi Altay Bayındır bulunuyor.
  • Altay Bayındır'ın Türkiye'ye dönme fikrine sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Beşiktaş'ta Mert Günok ve Ersin Destanoğlu'nun inişli çıkışlı performansları, yönetimi devre arası için kaleci arayışına yöneltti. Teknik heyet, yeni bir takviyeyi zorunluluk olarak değerlendiriyor.

LİSTEDE İLK SIRADA ALTAY BAYINDIR

Siyah-beyazlıların öncelikli hedefi Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır. Altay'ın A Milli Takım'ın İspanya ile oynadığı maçta gösterdiği üst düzey performans, Beşiktaş yönetiminin ilgisini daha da artırdı.

TÜRKİYE'YE DÖNMEYE SICAK BAKMIYOR

Manchester United'da sezonun ilk bölümünde 6 Premier Lig maçında forma giyen Altay Bayındır, bu süreçten sonra yeni transfer Senne Lammens'e 11'i kaptırdı. Ancak buna rağmen milli eldivenin Türkiye'ye dönme fikrine sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Beşiktaş cephesi transfer için nabız yoklamaya devam ederken, Altay'ın kararını netleştirmesi bekleniyor. Siyah-beyazlılar alternatif isimleri de takip ediyor.

ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Yaşlanınca emekli olunca gelirsin ülkende kaleye artık. Man. Utd. yedeğe devam.

