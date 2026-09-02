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Altay, Sefa Özdemir ile yeniden anlaşmak için harekete geçti

Altay, Sefa Özdemir ile yeniden anlaşmak için harekete geçti
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Altay, sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki stoper Sefa Özdemir'le yeniden anlaşmak için harekete geçti.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Altay, sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki stoper Sefa Özdemir'le yeniden anlaşmak için harekete geçti. Geçmiş yıllardan alacağı bulunan tecrübeli savunma oyuncusunun kendisine kulüp bulamadığı ve İzmir temsilcisine açık kapı bıraktığı ifade edildi. Yönetimin istifa etmesi üzerine mahkemenin kulübe kayyım atamasını bekleyen Altay'da imza yetkisi bulunan genel menajer Atakan Atalay'ın Sefa'yı görüşmeye davet ettiği bildirildi. Futbola başladığı Galatasaray'da profesyonel olan Sefa, Altay'la mukavele yenilemesi halinde takımdaki 5'inci sezonunu geçirecek. Transfer yasağı bulunan siyah-beyazlı ekipte serbest kalan Ceyhun, Özgür, Yunus Efe gibi isimlerin geleceği belirsiz durumda.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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