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Altay’ın genç yıldızı Emre Tangeldi, Eskişehirspor’a transfer oldu

Altay’ın genç yıldızı Emre Tangeldi, Eskişehirspor’a transfer oldu
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3’üncü Lig ekibi Altay’da alacaklarını tahsil edemeyen 20 yaşındaki Emre Tangeldi, sözleşmesini tek taraflı feshederek ligin iddialı takımlarından Eskişehirspor ile anlaştı. İzmir kulübü bonservis geliri elde edemezken, 875 bin TL yetiştirme tazminatı hakkı bulunan Altay, transfer yasağı bulunan Eskişehirspor’un oyuncuya amatör lisans çıkarması durumunda bu ücreti alamayabilir.

3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da kulübe gönderdiği ihtarname sonrası alacakları ödenmeyince sözleşmesini tek taraflı fesheden Emre Tangeldi'nin ligin iddialı ekiplerinden Eskişehirspor'la anlaştığı belirtildi. Altyapısından yetiştiği transfer yasaklısı Altay'dan ayrılması nedeniyle siyah-beyazlı yönetimden tepki gören genç orta saha oyuncusunun önümüzdeki günlerde Eskişehir temsilcisiyle resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kontratın tek taraflı sonlandırılması nedeniyle İzmir ekibi bu transferden bonservis bedeli elde edemeyecek. Altay'ın 20 yaşındaki oyuncunun kulüpte forma giydiği 7 sezon için 875 bin TL yetiştirme tazminatı alma hakkı bulunduğu, ancak transfer yasağı bulunan Eskişehirspor'un Emre'ye amatör lisans çıkarması halinde bu ücretin ödenme zorunluluğunun ortadan kalkabileceği ifade edildi. Genç krampon mart ayında Altay'da profesyonel olmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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