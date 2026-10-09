Altay'da Ulaş Hasan Özçelik, 450 dakikayla teknik ekibe güven verdi

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3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Altay'da genç kaleci Ulaş Hasan Özçelik, ilk 5 haftada sergilediği performansla teknik ekibe güven verdi. Teknik direktör Tuna Üzümcü, 21 yaşındaki file bekçisine 450 dakika süre verirken, takımın en istikrarlı ismi Ulaş oldu. Altay oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alırken; kaleci Ulaş yaptığı kritik kurtarışlarla alkış topladı.

Özellikle Bucaspor 1928'i deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri İzmir derbisinde karşı karşıya pozisyonda kritik bir kurtarışa imza atarak aldıkları 3 puanda önemli pay sahibi olan genç eldiven, son olarak iç sahada 0-0 biten Alanya 1221 karşılaşmasında kalesini ilk kez gole kapattı. 1.89 boyundaki kaleci Ulaş, takımın profesyonel lig tecrübesi olan tek kalecisi konumunda. Altay'da geçen sezon çapraz bağ ameliyatı olan kaleci Semih henüz takıma dönemedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı