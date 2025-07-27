Altay'da Tecrübeli Oyunculara Ödeme Sözü

Altay'da Tecrübeli Oyunculara Ödeme Sözü
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3. Liga 4. Grup'ta mücadele eden Altay, 37 yaşındaki oyuncuları Ceyhun Gülselam ve Özgür Özkaya'ya ödeme sözü verdi. Ceyhun, sakatlık nedeniyle bireysel çalışırken, Özgür son idmanda dinlendirildi. Yönetim, yeni sezon öncesi gayrimenkul karşılığı anlaşmalar yapmayı planlıyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da takımın 37 yaşındaki tecrübeli oyuncuları Ceyhun Gülselam ve Özgür Özkaya'ya yönetimin 14 Ağustos'ta ödeme sözü verdiği öğrenildi. Geçen sezon çapraz bağ sakatlığı yaşayan ön libero Ceyhun takımdan ayrı çalışmalarını sürdürürken, hafta içinde hafif ağrı hisseden sol bek Özgür'ün son idmanda dinlendirildiği belirtildi. Başkan Yüksel Gürüz, iki oyuncunun büyük bir fedakarlık örneği göstererek takımda kaldıklarını açıklamıştı. Siyah-beyazlılarda yönetim deneyimli oyuncularla yeni sezon öncesi gayrimenkul karşılığı anlaşma yoluna giderken, İzmir temsilcisinde son olarak hafta içinde stoper Sefa'ya ödeme yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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