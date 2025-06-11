Altay'da Tecrübeli İsimlerin Sözleşmeleri Uzatıldı

Altay'da Tecrübeli İsimlerin Sözleşmeleri Uzatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3'üncü Lig'e düşen Altay, tecrübeli forvetler Murat Uluç ve Deniz Kadah ile sözleşmelerini 2027'ye kadar uzattı. 44 yaşındaki Uluç, profesyonel futbol liglerinin en yaşlı oyuncusu olarak yeni sezonda da forma giymeye devam edecek.

3'üncü Lig'e düşen Altay'da tecrübeli santforlar Murat Uluç ve Deniz Kadah'ın geçen ay sözleşmelerini 2 yıl daha uzattıkları ortaya çıktı. Süper Lig'de mücadele ettiği 2021-22 sezonunun devre arasından bu yana transfer yasağı bulunan siyah-beyazlılarda önceki dönem başkanı Süleyman Özkaral, 28 Mayıs'ta gerçekleşen kongre öncesi 20 Mayıs'ta Murat ve Deniz'le el sıkıştı. İki futbolcunun kontratları 2027'ye kadar uzatıldı. Usta forvetlerin dönem harici sözleşme yenilemeleri Türkiye Futbol Federasyonu'na da yansıdı.

44 YAŞINDA SAHALARDA

15 Mayıs'ta 44 yaşına basan Murat Uluç, Türkiye'de profesyonel futbol liglerinin en yaşlı futbolcusu olarak yeni sezonda da takımda forma giymeye devam edecek. Futbolu bıraktıktan sonra sportif direktörlük ve antrenörlük yapan Murat Uluç, sahalara veda ettikten 3 yıl sonra 2022'de Altay'ın transfer yasağı nedeniyle takıma geri dönmüştü. Uluç, futbola dönüşünde profesyonel liglerin ve Türkiye Kupası'nın en yaşlı golcüsü olmayı başarmıştı. Murat ve Süper Lig'den beri kadroda olan 39 yaşındaki Deniz geçen sezon 2'nci Lig'de 3'er kez rakip fileleri sarstı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
ABD ve Çin'den piyasaları rahatlatacak anlaşma

Dünyaya rahat bir nefes aldıran kare! Beklenen anlaşma sağlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek

"Kardeş" dediği ülke ile imzalar atıldı! Çok sayıda KAAN alacaklar
Belediye AK Parti'ye geçti, koltuğa oturan ismin mutluluğu dikkat çekti

Belediye AK Parti'ye geçti, koltuğa oturan ismin tavrı dikkat çekti
Savaşın izlerini silecek hamle! İkinci el araçlar tırlarla Suriye'ye taşınıyor

Suriye'de savaşın izlerini silecek dev bir adım daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında! Leroy Sane adım adım Galatasaray'a

Leroy Sane Süper Lig devi ile 3 yıllık anlaşma sağladı
İran'da metil alkol taşıyan gemide yangın: 3 ölü, 10 yaralı

Metil alkol taşıyan gemide yangın: Ölü ve yaralılar var
Süper Lig'de harikalar yaratan hoca, Acun Ilıcalı'nın takımının başına geçti

Acun Ilıcalı, Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki

Okul kantininde skandal bileklik! Veli görür görmez kayda aldı
Meksika-Türkiye maçında Arda Güler'i çıldırtan olay

Meksika-Türkiye maçında Arda Güler'i çıldırtan olay
Türkiye'de kene istilası var mı? Resmi açıklama geldi

Türkiye'de kene istilası var mı? Resmi açıklama geldi
Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü güzel modele kaptırdı

Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü güzel modele kaptırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.