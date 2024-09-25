Üye Girişi
Haberler

Altay'da Tecrübeli İsimler Saha Domini Yapıyor

Altay'da Tecrübeli İsimler Saha Domini Yapıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona zor başlayan Altay, deneyimli oyuncularıyla gol bulmaya çalışıyor. 43 yaşındaki Murat Uluç ve 38 yaşındaki Deniz Kadah, ilk dört haftada takımın gollerini kaydetti.

Altay'ın bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta attığı iki gol 43 yaşındaki Murat Uluç ve 38 yaşındaki Deniz Kadah'tan geldi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle başlayan Altay, 4 puanla 13. sırada yer alıyor. İzmir ekibi, transfer yasağının olması sebebiyle takviye yapamazken, elindeki tecrübeli oyunculardan maksimum verimi almaya çalışıyor. Altay'ın 31 yaşındaki teknik direktörü Gökhan Karaaslan, şu ana kadar oynadıkları müsabakalarda forvet hattını tecrübeli oyunculara teslim etti.

38 yaşındaki Deniz Kadah, takımın vazgeçilmez oyunculardan olurken, 43 yaşındaki Murat Uluç da rotasyonun en önemli parçası oldu. Bu iki oyuncu da ilk 4 hafta itibarıyla sadece 2 gol bulan Altay'ın gollerini kaydetti.

Öte yandan birçok mevki yine tecrübeli oyunculara emanet edildi. Kaleyi 31 yaşındaki Ozan korurken, sol bekte 36 yaşındaki Özgür ve aynı yaştaki Ceyhun da orta sahada görev alıyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Deniz Kadah Murat Uluç Futbol Altay izmir Yaşam Spor

İçlerinden biri de öğretmen! Deprem yardımlarını satarken yakalandılar

Deprem yardımlarını satarken yakalandılar

 Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği kitabı bir an olsun bırakmadı

Paşinyan'dan mutlusu yok! Kucağındakini bir an olsun bırakmadı

 Kaçakçılıkla anılan milletvekiliyle ilgili bomba iddia: Bulgaristan'da bar kapattı

Kaçakçılıkla anılan vekil bar kapatmış
Özel Harekat polislerinden eski boksöre operasyon

Özel Harekat polislerinden eski boksöre operasyon
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 25 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Çalışan emeklilerin maaşında kesinti olacak mı? Emekli çalışanın maaşından kesinti olur mu? DÜNYA ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI! 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü sözleri ve mesajları… Gibi 6. Sezon ne zaman? GİBİ 6. Sezon ne zaman yayınlanacak, tarihi belli mi? ALES/3 başvuruları ne zaman? 2024-ALES/3 sınavı ne zaman, saat kaçta? Bu akşam Kuruluş Osman var mı? Kuruluş Osman yeni sezon başlıyor mu? Gaziantep su kesintisi sorgulama! 25 Eylül GASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Gaziantep su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? ŞOK AKTÜEL 25 EYLÜL- 1 EKİM KATALOĞU ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! İstanbul su kesintisi sorgulama! 25 Eylül İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Cem Gölbaşı kimdir? Cem Gölbaşı kaç yaşında, nereli?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });