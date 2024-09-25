Altay'da Tecrübeli İsimler Saha Domini Yapıyor

Altay'ın bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta attığı iki gol 43 yaşındaki Murat Uluç ve 38 yaşındaki Deniz Kadah'tan geldi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle başlayan Altay, 4 puanla 13. sırada yer alıyor. İzmir ekibi, transfer yasağının olması sebebiyle takviye yapamazken, elindeki tecrübeli oyunculardan maksimum verimi almaya çalışıyor. Altay'ın 31 yaşındaki teknik direktörü Gökhan Karaaslan, şu ana kadar oynadıkları müsabakalarda forvet hattını tecrübeli oyunculara teslim etti.

38 yaşındaki Deniz Kadah, takımın vazgeçilmez oyunculardan olurken, 43 yaşındaki Murat Uluç da rotasyonun en önemli parçası oldu. Bu iki oyuncu da ilk 4 hafta itibarıyla sadece 2 gol bulan Altay'ın gollerini kaydetti.

Öte yandan birçok mevki yine tecrübeli oyunculara emanet edildi. Kaleyi 31 yaşındaki Ozan korurken, sol bekte 36 yaşındaki Özgür ve aynı yaştaki Ceyhun da orta sahada görev alıyor. - İZMİR