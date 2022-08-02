Altay'da Sefa lige hazır - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altay'da Sefa lige hazır

Altay'da Sefa lige hazır

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da uzun süre sonra yeşil sahalara dönmeye hazırlanan stoper Sefa Özdemir'in antrenman performansı kurmayları memnun etti.

 - Güncelleme:

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da uzun süre sonra yeşil sahalara dönmeye hazırlanan stoper Sefa Özdemir'in antrenman performansı kurmayları memnun etti. Siyah-beyazlıların, 2020-21 sezonunda Galatasaray altyapısından transfer edip, hiç oynatmadan Şanlıurfaspor'a kiraladığı 24 yaşındaki savunmacı, yaklaşık yarım sezon forma giydikten sonra Güneydoğu ekibinden ayrıldı. Geçen sezon Süper Lig'de kadroda yer almayan Sefa kulüp bulamayınca boşta kaldı.

Altay'ın Süper Lig'den düşmesi ve transfer yasağının devam etmesi nedeniyle yeniden kadroya davet edilen Sefa'nın kamp dönemini iyi geçirdiği ifade edildi. Geçen sezon bitmeden 5 ay önce bireysel antrenmanlara başlayan savunma oyuncusunun kampta bileğinden ufak bir sakatlık yaşadığı ancak 12 Ağustos'ta İzmir'de Yılport Samsunspor'la oynanacak ligin ilk maçına yetişebileceği belirtildi. Sefa, bu sezon Altay defansının önemli isimlerinden biri olacak.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

Şanlıurfaspor Sefa Özdemir Altay Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title