Altay'da Mehmet Gündüz Takımdan Ayrıldı, Eski Yönetici Mehmet Mütevellioğlu Hayatını Kaybetti

Altay'da Mehmet Gündüz Takımdan Ayrıldı, Eski Yönetici Mehmet Mütevellioğlu Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3'üncü Lig temsilcisi Altay'da sol kanat oyuncusu Mehmet Gündüz, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle takımdan ayrıldı. Ayrıca, Altay'ın eski yöneticisi Mehmet Mütevellioğlu sağlık sorunları nedeniyle vefat etti. Camia, Mütevellioğlu'nun ölümünden dolayı derin bir üzüntü yaşıyor.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Altay'da sol kanat Mehmet Gündüz, alacakları ödenmemesi nedeniyle takımdan ayrıldı. Geçen sezon üst üste yaşadığı sakalıklar nedeniyle istikrarsız bir dönem geçiren 22 yaşındaki futbolcu yeni sezon öncesi sözleşmesindeki opsiyonun kullanılmasıyla yuvada kalmıştı. Bu dönemde takımla çalışırken kulübe ihtarname gönderen Mehmet'e 30 günlük yasal sürede ödeme yapılmadı. Başkan Yüksel Gürüz'ün yönetimi gayriresmi olarak Sinan Kanlı'ya devrettiği 1 Ağustos'ta genç oyuncunun serbest kalma hakkı kazandığı öğrenildi. Bu tarihten itibaren 5 gün daha idmanlara katılan Mehmet Gündüz'ün daha sonra takımdan ayrıldığı belirtildi.

MÜTEVELLİOĞLU YASI

Altay'ın eski yöneticisi Mehmet Mütevellioğlu son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle vefat etti. Siyah-beyazlı camianın sevilen ve saygı duyulan isimlerinden biri olan Mütevellioğlu'nun ölümü camiada derin üzüntüye neden oldu. Altay Başkanı Yüksel Gürüz, "Altay'ımıza birçok dönem yöneticilik yapmış, aileden Altaylı sevgili dostum Mehmet Mütevellioğlu'nun kaybını derin bir üzüntü ile öğrendim. Tüm camiamız ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Nurlarda yat dostum" diye konuştu. Cenaze bilgisinin daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Mütevellioğlu, 2021'de oğlu Ali'yi kalp krizi nedeniyle kaybetmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
6.1'lik depremin bilançosu netleşiyor! Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu

Depremin bilançosu netleşiyor! Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
Japon deprem uzmanından yeni uyarı! 3 noktayı işaret etti

Japon uzmandan yeni deprem uyarısı! 3 noktayı işaret etti
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş

81 yaşındaki Nihat Önbaş'a mezar olan binayla ilgili vahim iddia
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi

Türkiye'den gidiyorlar! Kuyruğun ucu bucağı görünmedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kazada hayatını kaybeden Deniz Servan Narin'in son paylaşımı ortaya çıktı

Hayatını kaybeden sosyal medya fenomeninin son paylaşımı ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.