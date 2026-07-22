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Altay'ın Eski Başkanı Ahmet Taşpınar: Bütün yollar kapandı

Altay'ın Eski Başkanı Ahmet Taşpınar: Bütün yollar kapandı
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Altay'ın olağanüstü genel kurulunda başkan adayı çıkmayınca yönetim kayyuma kalma riskiyle karşı karşıya kaldı. Eski başkan Ahmet Taşpınar, kulübün içinde bulunduğu ekonomik krizin kaçınılmaz olduğunu belirterek, dışarıdan destek gelmezse kendi imkanlarıyla çözüm bulunamayacağını söyledi.

ALTAY'da geçen hafta tamamlanan olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmaması nedeniyle yönetimin kayyuma kalma riski doğarken, siyah-beyazlı camianın önemli isimlerinden eski başkan ve eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar, kulübün içinde bulunduğu durumu, "Bu son belliydi. Kaçınılmaz son. Bütün yollar kapandı. Dışarıdan destek gelmediği müddetçe kendi bünyemizden çözemeyiz" sözleriyle değerlendirdi.

Altay'ın 10 yıl önce de benzer şeyler yaşadığını anlatan Ahmet Taşpınar, "Özgür Ekmekçioğlu döneminden önce yine 3'üncü Lig'de amatörün kıyısından dönmüştük. Özgür Ekmekçioğlu geldi, bir 10 sene daha süreç uzadı. Şimdi aynı ligdeyiz, borç ise farklılaştı. Bu ekonomik koşullarda, gelir-gider dengesizliğinde kulüplerin yaşaması çok zor. Bu son belliydi. Kaçınılmaz son. Bütün yollar kapandı. Dışarıdan destek gelmediği müddetçe kendi bünyemizden çözemeyiz. Gücümüz yeterli değil" diye konuştu.

'ALTAY'IN İŞİ ÇOK ZOR'

Eski başkan Taşpınar, "Altay gibi bu sonu çoğu kulüp yaşayacak. Altay'ın işi çok zor. Kulübün dinamikleri kalmadı. Şahıslar da yoruldu. Belli bir kitle etrafında kulüp yaşamaya çalışıyordu. Borç katlandı, yanlış yönetim de etken oldu ancak kimsede suç yok. Kulübü bu duruma sistem getirdi. Bu sene lige katılırsak Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor'un yaşadığını yaşarız. Yönetim bütçe oluştursa, FIFA'dan gelecek puan silme cezalarının önüne geçemez. Kadro kalmadı, transferi açamayacaksın. Genç oyuncularla daha çok rezil oluruz. Yatırımcı bulamadık, camianın çözeceği bir şey kalmadı. Geçen sene kampanya ile 1 milyon 200 bin TL para toplandı, bu Altay'ın 10 günlük gideri. 111'inci yıla özel 111 forma yaptırdık, 45'ini satabildik. Her şey denendi. Acı bir gerçek. İçimiz parçalanıyor ama elimizden bir şey gelmiyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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