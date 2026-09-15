Altay'da kayyım davası ertelendi

İZMİR'in köklü kulüplerinden Altay'da yönetime kayyım atanmasına yönelik İzmir 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın ilk celsesi bugün görüldü. Duruşmada avukatlar hazır bulundu. Dosyanın detaylı olarak incelenmesine karar veren hakim, davayı 22 Eylül'e erteledi. Altay'da Sinan Kanlı başkanlığındaki yönetim üst üste yapılan genel kurullarda başkan adayı çıkmaması üzerine istifa ederek yönetime kayyım atanması için 3 Ağustos'ta mahkemeye başvurmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı