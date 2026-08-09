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Altay'da ihtarname çeken oyuncular A takımla antrenmana çıktı

Altay'da ihtarname çeken oyuncular A takımla antrenmana çıktı
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3'üncü Lig ekibi Altay'da alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname gönderen ve TFF'ye başvuran İsa Toygar Ekinci ile Oktay Özdede, sezonun ilk antrenmanında kadroda yer almayıp ardından A takımla çalışmalara başladı. İki oyuncunun takımda kalacağı belirtilirken, sözleşme fesihleri ve sakatlıklar nedeniyle eksik kadroyla yeni sezona giren Altay yönetimi, as oyuncuları ikna etmeye çalışıyor.

3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da kulübe ihtarname gönderdikten sonra sezonun ilk antrenmanında kadroda yer almayan İsa Toygar Ekinci ve Oktay Özdede, A takımla çalışmalara başladı. Alacaklarını tahsil etmek için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuran iki oyuncunun yuvada kalacağı ifade edildi. Geçen sezon ön libero İsa Toygar ligde 15 maçta görev yaparken, orta saha oyuncusu Oktay ise 16 müsabakada görev yaptı. Sözleşmesini fesheden ve serbest kalan oyuncuların yanı sıra sakat futbolcuları nedeniyle yeni sezona önemli eksiklerle başlayan Altay'da idareciler, takımın as oyuncularını ikna etmeye çalışıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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