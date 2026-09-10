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Altay'da gözler derbide

Altay'da gözler derbide
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona evinde Denizli İdmanyurdu ile 1-1 berabere kalarak başlayan Altay, cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Karşıyaka ile oynayacağı İzmir derbisine odaklandı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona evinde Denizli İdmanyurdu ile 1-1 berabere kalarak başlayan Altay, cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Karşıyaka ile oynayacağı İzmir derbisine odaklandı. Denizli randevusunda 21 kişilik maç kadrosu tamamen altyapısından yetişen gençlerden oluşan ve 20.4 yaş ortalamasıyla sahaya çıkan transfer yasaklısı Altay, ligin favori ekiplerinden Karşıyaka önünde galibiyet elde ederek 3 puanla tanışmayı hedefliyor.

Siyah-beyazlı takımda antrenmanlara gecikmeli katılan stoperler Sefa ile Yunus Efe geçen hafta kadroda yer almazken, henüz hazır olmayan iki savunmacının derbi kadrosunda yer alıp almayacağına teknik direktör Tuna Üzümcü karar verecek. Evi Alsancak Stadı'ndaki müsabakada konuk ekip konumunda yer alacak Altay taraftarına kale arkası tribününde 610 kişilik yer ayrıldı. İzmir ekibinde tedavileri süren kaleci Semih ve golcü Ünal'ın yanı sıra cezalı Murat ve Salih görev yapamayacak. Lisansı çıkan Deniz de henüz takıma katılmadı.

KAYYIM 15 EYLÜL'DE ATANACAK

Altay'da Sinan Kanlı başkanlığındaki yönetimin istifa ettikten sonra kulübe kayyım atanması için 3 Ağustos'ta mahkemeye başvurmasının ardından kulüp yönetimsiz kalırken, kayyımın 15 Eylül Salı günü gerçekleşecek mahkemede belli olacağı öğrenildi. Adli tatilin 31 Ağustos'ta sona ermesinin ardından mahkemenin 112 yıllık köklü kulübün yönetimini üstlenecek isimleri belirleyeceği ifade edilirken, siyah-beyazlı kulüpte daha sonra yeniden olağanüstü genel kurul sürecinin başlaması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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