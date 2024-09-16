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Altay'da Genç Santrfor Ünal Kavlak Profesyonel Hayata Adım Attı

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Kastamonuspor'a 2-0 yenilen Altay'da, 18 yaşındaki genç futbolcu Ünal Alihan Kavlak, ilk kez profesyonel ligde oyuna girerek heyecan yaşadı. Geçen sezon U19 takımında 15 gol atan Kavlak, bu sezon A takımda forma giymeye başladı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde lider Kastamonuspor'a 2-0 yenilerek 3'üncü haftada ilk mağlubiyetini alan ve 4 puanda kalan Altay'da genç santrfor Ünal Alihan Kavlak, ilk kez profesyonel ligde forma giyme heyecanı yaşadı. Karşılaşmanın 82'nci dakikasında kendisi gibi altyapıdan yetişen Emre'nin yerine oyuna giren Ünal, oyunun son bölümünde sol kanatta görev yaptı.

Geçen sezon U19 takımında 15 gol atarak dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki futbolcu bu sezon U19 takımıyla 3 maça çıktıktan sonra A takımda da şans buldu. Transfer yasağı bulunan Altay, yeni sezon öncesi profesyonel sözleşme imzalayan Ünal'ın lisansını geçen hafta çarşamba günü çıkardı. Golcü oyuncu bu sezon altyapıdan yetişip profesyonelliğe adım atan 4'üncü genç oyuncu oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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