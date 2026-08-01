Altay'da büyük yıkım

İZMİR'in 112 yıllık köklü kulübü Altay, tarihinde ilk kez yönetime kayyum atanacak olmasının şokunu yaşıyor. Cumhuriyet öncesi 1914'te kurulup, Fuar Şehirleri Kupası'na katılan ilk Türk takımı olma özelliğini taşıyan, müzesinde iki Türkiye Kupası bulunan, Mustafa Denizli'nin futbolculuk döneminde 18 yıl formasını giydiği siyah-beyazlı kulüp, 4 yıl önce Süper Lig'de mücadele ederken, yaşadığı sert düşüşle amatörün eşiğine kadar geldi. Süper Lig'de 42 sezon mücadele edip, yeşil sahalarda aldığı başarılı sonuçlarla, 'Büyük Altay' olarak anılan İzmir ekibi tarihinin en karanlık dönemine girdi. Geçen sezon 3'üncü Lig'de son hafta kümede kalmayı başaran Altay, yeni sezon öncesi umutsuzluğa sürüklendi.

Eski yabancı oyuncularına olan borçları nedeniyle son yıllarda FIFA'dan puan silme cezaları alan Altay'ın borcu 1 milyar TL'yi aşarken, yönetim bulamayan kulüpte başkan Sinan Kanlı, pazartesi günü mahkemeye başvurarak yönetime kayyum atanmasını isteyeceklerini açıkladı. Yaz döneminde önce yatırımcı olarak görüştüğü Ahmet Nur Çebi'den olumsuz yanıt alan Altay'da son olarak İstanbul merkezli finans şirketi de kulübe talip olmaktan vazgeçti. Transfer yasağı süren ve kadrosu büyük ölçüde dağılan siyah-beyazlılarda yaşanan belirsizlik nedeniyle A takım antrenmanlara başlayamadı. Yönetime kayyum atanmasının ardından kulüpte yeniden genel kurul sürecine girilmesi bekleniyor.

HEYAL YÖNETİME TALİP

Altay'da 28 Mayıs-23 Ağustos 2025 tarihleri arasında başkanlık görevini üstlenen Yüksel Gürüz'ü yatırımcı sıfatıyla destekleyen Vahdettin Heyal, kulübü sahipsiz bırakmayacaklarını dile getirdi. Kulübün kapısına kilit vurulmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Heyal, "İş biraz uzayacak. Biz de yönetimi kayyumdan alacağız. Size bu kulübün kapısına kilit vurdurma zevkini bu can bu bedende olduğu sürece yaşatmayacağım. 112 yıllık tarihi yok ettirmeyeceğim" dedi.

Altay'da geçen yıl genel kurul üyeleri imza kampanyası yaparak Yüksel Gürüz başkanlığındaki yönetimin görevi bırakmasına, Sinan Kanlı yönetiminin göreve gelmesine ön ayak olmuştu. Kulüpte 26 Aralık'ta 2025'te yapılan olağanüstü genel kurulda Vahdettin Heyal'in desteklediği başkan adayı Benan Savaş, kongrede gördüğü tepki sonrası son anda adaylıktan vazgeçip Heyal ile birlikte salondan ayrılmış, Sinan Kanlı başkanlık görevini bırakmaktan vazgeçmişti.

TARAFTARDAN DİKKAT ÇEKEN PANKART

Altaylı taraftarlar kulübün içinde bulunduğu zor durum nedeniyle sitemkar bir pankart hazırladı. Manavkuyulular adlı taraftar grubu, "Yazıklar olsun sana İzmir. Büyük Altay'ı yalnız bıraktın" yazılı pankartla şehrin ileri gelenlerine ve dinamiklerine tepki gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar sanal medyada pankartla ilgili yapılan paylaşımlara beğeni ve yorumlarıyla destek verdi. Altay taraftarları, "Bu pankart sadece bir grup tarafından yapılmadı. Bu pankart tüm Altay sevdalıları, cefakarları, taraftarları için yapıldı. Vakit susma vakti değil. Artık şahıs adı değil Altay'ın adı önemli. Başka Altay Spor Kulübü yok. Lütfen 112 yıllık koca çınara sahip çıkın" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı