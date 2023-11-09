Altay'da başkan adayları belirleniyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

1'İNCİ Lig'de üst üste gelen kötü sonuçların ardından olağanüstü genel kurula gitme kararı alan Altay'da gözler 16 Kasım Perşembe günü yapılacak kongreye çevrilirken, kulislerde başkan adaylığı için bazı isimler ön plana çıkmaya başladı. Siyah-beyazlılarda Başkan Ayhan Dündar'ın yeniden aday olmayı düşünmediği ancak kesin kararını da vermediği belirtildi. İzmir ekibinde mevcut yönetimde yer alan Başkan Yardımcısı Murat Pervane'nin bu kez başkanlığa aday olabileceği ifade edildi. AK Parti'den Bayraklı Belediyesi Meclisi üyesi olan ve ağız ve diş sağlığı merkezi sahibi olan Pervane, Altaylı kimliğiyle de tanınıyor.

İzmir temsilcisinde eski yöneticilerden Mehmet Ali Pozan'ın da başkanlık için nabız yokladığı iddia edildi. Nafiz Zorlu'nun başkanlık yaptığı 2007 yılında yönetim kurulunda yer alan Pozan, aynı zamanda Yeni Bornovaspor'da başkanlık görevini üstlendi. Altay'da eski yöneticilerden Hakkı Küllü'nün de başkan adaylığı için çalışma yürüttüğü ileri sürüldü. Ömer Hızlıok'un başkanlık yaptığı 2012'deki yönetimde yer alan Küllü, son olarak 2022'de yapılan genel kurulda liste hazırlamış ancak son anda başkan adaylığından vazgeçmişti. Altay'da önümüzdeki hafta adayların netleşmesi bekleniyor.