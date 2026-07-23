Altay'da gündem ihtar çeken futbolcular

3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da başkan adayı çıkmaması nedeniyle büyük belirsizlik yaşanırken, yönetime talip olma çalışmaları yapan İstanbul merkezli oluşumun, kulübe alacaklarını tahsil etmek için ihtarname gönderen 4 oyuncuya bir miktar ödeme yaptığı öğrenildi. Sponsor arayışlarını sürdüren grubun, takımdan ayrılma tehlikesi bulunan futbolculardan İsa, Oktay, Caner ve İbrahim'i kadroda tutmak için az da olsa maddi kaynak yarattığı ifade edildi. Yeni sezon hazırlıklarına henüz başlamayan Altay'da önümüzdeki günlerde söz konusu oluşumun yönetime talip olup olmayacağı netlik kazanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı