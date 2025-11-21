Altay'da Bahis Soruşturması Nedeniyle Üç Futbolcu Antrenmanlara Katılmıyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altay'da bahis soruşturmasına karışan 8 futbolcudan 3'ü cezalarının uzun olması nedeniyle antrenmanlara katılmıyor. Siyah-beyazlı takımda 12'şer ay hak mahrumiyeti cezası alan 44 yaşındaki santrfor Murat Uluç ve sağ kanat Onur Efe'nin (23) yanı sıra 9 ay ceza verilen orta saha oyuncusu Ali Kızılkuyu'nun (24) idmana çıkmadığı öğrenildi.

Altay'ın 10 maçta attığı 8 golün 6'sına bu 3 futbolcu imza atmıştı. Hücumun önemli isimlerinden Ali 3, Onur 2, Murat ise 1 kez rakip fileleri sarstı. Tahkim Kurulu'na yapılacak itirazlar sonrası cezalarda indirime gidilmezse bu isimlerle ilgili kararı yönetim verecek. İzmir temsilcisinde 3'er ay ceza kesilen İsa ve Oktay ile 45'er gün ceza alan Ulaş, Ozan ve Caner ise çalışmalara devam ediyor.