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Altay'da Altyapı Yönetimi Görev Dağılımını Belirledi

Altay'da Altyapı Yönetimi Görev Dağılımını Belirledi

Spor Haberleri

Altay'da yapılan genel kurul sonrası belirlenen altyapı yönetimi görev dağılımı açıklandı. Başkanlığa Ali Oğuz Yavaş getirildi.

Altay'da, altyapı yönetiminin gerçekleştirdiği ilk toplantısında görev dağılımını gerçekleştirdi.

Altay'da, 5 Haziran Pazartesi günü Atatürk Stadyumu içerisinde bulunan İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği Toplantı Salonu'nda yapılan genel kurul sonrası Ayhan Dündar tekrar başkanlık görevine getirilmişti. Dündar, siyah-beyazlı yönetimle düzenlediği ilk toplantısında görev dağılımını belirleyerek, altyapının başına Ali Oğuz Yavaş'ı getirdi. Yavaş önderliğinde altyapıdaki görev dağılımı da belli oldu.

Altay'ın altyapısındaki görev dağılımı şu şekilde:

Ali Oğuz Yavaş: Başkan

Mert Kaya: Başkan Yardımcısı

Barış Tuaç: Genel Sekreter

Serhat Tuğal: Sponsorluk Sorumlusu

Doğukan Maltepe: Hukuk İşleri Sorumlusu

Berk Çavdar: Sayman

Burak Terlemez: Kurumsal İletişim Sorumlusu

Can Sonan: Sponsorluk Sorumlusu

Çağrı Küçükvatan: Sponsorluk ve Ürün Sorumlusu

Birand Bilgi: Sponsorluk ve Ürün Sorumlusu - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ali Oğuz İzmir Altay Spor Haberler

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