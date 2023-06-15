Altay'da Altyapı Yönetimi Görev Dağılımını Belirledi
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Altay'da yapılan genel kurul sonrası belirlenen altyapı yönetimi görev dağılımı açıklandı. Başkanlığa Ali Oğuz Yavaş getirildi.
Altay'da, altyapı yönetiminin gerçekleştirdiği ilk toplantısında görev dağılımını gerçekleştirdi.
Altay'da, 5 Haziran Pazartesi günü Atatürk Stadyumu içerisinde bulunan İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği Toplantı Salonu'nda yapılan genel kurul sonrası Ayhan Dündar tekrar başkanlık görevine getirilmişti. Dündar, siyah-beyazlı yönetimle düzenlediği ilk toplantısında görev dağılımını belirleyerek, altyapının başına Ali Oğuz Yavaş'ı getirdi. Yavaş önderliğinde altyapıdaki görev dağılımı da belli oldu.
Altay'ın altyapısındaki görev dağılımı şu şekilde:
Ali Oğuz Yavaş: Başkan
Mert Kaya: Başkan Yardımcısı
Barış Tuaç: Genel Sekreter
Serhat Tuğal: Sponsorluk Sorumlusu
Doğukan Maltepe: Hukuk İşleri Sorumlusu
Berk Çavdar: Sayman
Burak Terlemez: Kurumsal İletişim Sorumlusu
Can Sonan: Sponsorluk Sorumlusu
Çağrı Küçükvatan: Sponsorluk ve Ürün Sorumlusu
Birand Bilgi: Sponsorluk ve Ürün Sorumlusu - İZMİR