Altay'da 3. Lig için Kadro Düzenlemesi

Altay'da 3. Lig için Kadro Düzenlemesi
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Türkiye Futbol Federasyonu, 3. Lig'de 2000 doğumlu ve altında maksimum 5 oyuncu oynatılacağını açıkladı. Bu durum Altay'ın kadrosunda değişikliklere neden olacak ve kulüp, maddi imkansızlıklar nedeniyle 2 deneyimli oyuncusu ile yollarını ayırmak zorunda kalacak.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun yeni sezonda 3'üncü Lig'de mücadele edecek kulüplerin 2000 doğumlu ve altında maksimum 5 oyuncu oynatabileceğini açıklamasının ardından Altay'da yaş sorunu baş gösterdi. Maddi imkansızlıklar nedeniyle transfer yasağı ile karşı karşıya kalan Altay mevcut kadrosunu korumaya çalışırken, elindeki 7 deneyimli oyuncudan 2'si ile yollarını ayırmak zorunda kalacak. İzmir ekibinin kadrosunda 2000 doğumlu ve üstü olarak Murat Berkan, Özgür, Ozan Evrim, Sefa, Ceyhun, Deniz ve Murat Uluç bulunuyor. Kararın resmiyete dökülmesi ile birlikte İzmir ekibi tecrübeli 2 futbolcusu ile vedalaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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