Bornova 1877: 3-0

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Aykut Sergin, Mevlüt Bozok, Harun Dayan

ALTAY: Semih - Mert, Hikmet, Sefa, Özgür, Ceyhun (Dk. 87 Sani), Ege (Dk. 73 İsa), Emre, Mehmet Nur (Dk. 78 Caner), İbrahim (Dk. 78 Yunus Efe), Ünal Alihan (Dk. 87 Onur)

BORNOVA 1877: Mert - Baran Kırmacı (Dk. 59 Baran Ekiz), Ertuğrul (Dk. 87 Çağan), Recep Kerem, Alper, Mete, Serkan (Dk. 87 Ege), Arda Furkan Abbak, Boran (Dk. 46 Arda), Enver (Dk. 76 Mehmet Anıl), Abdulkadir

GOLLER: Dk. 62 Mehmet Nur, Dk. 81 Caner, Dk. 85 Ünal Alihan ( Altay )

SARI KARTLAR: Sefa, İsa ( Altay ), Alper (Bornova 1877)

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta iki İzmir ekibinin karşı karşıya geldiği 20'nci hafta mücadelesinde Altay evinde Bornova 1877'yi maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı takımın gollerini Mehmet Nur, Caner ve Ünal Alihan attı. Bu sonuçla Altay 18 puana ulaşırken, 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Bornova ekibi 18 puanda kaldı.

12'nci dakikada soldan Özgür'ün taç atışında ceza sahasında Ceyhun'un kafayla sektirdiği topu Ünal Alihan kafayla kaleye gönderdi, kaleci Mert uzanarak golü önledi.

27'nci dakikada ev sahibi ekibin sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Özgür kaleyi düşündü, Bornova kalecisi Mert topu son anda kornere tokatladı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

62'nci dakikada Altay golü buldu. Soldan Özgür'ün kullandığı taç atışında Ceyhun'un kafayla indirdiği topla ceza sahasında buluşan Mehmet Nur, altıpasın biraz gerisinden dönerek yerden bir vuruşla kaleci Mert'i avladı: 1-0.

76'ncı dakikada Bornova 1877, mutlak gol fırsatından yararlanamadı. Ceza sahasının sağında Arda'nın defanstan önce ayak koyduğu topla altıpas önünde buluşan Anıl, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.

81'inci dakikada defansın arkasına atılan topa hareketlenen Caner, ceza sahasında önünde seken topa sert vurdu ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

85'inci dakikada Altay farkı 3'e çıkardı. Sağdan gelen ortada Ünal Alihan, altıpasın önünde topa ayak koyarak ağları sarstı: 3-0.

Altay maçı 3-0 kazandı.