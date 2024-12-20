Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi

İngiltere Lig Kupası'nın çeyrek final maçında Manchester United, deplasmanda Tottenham'a 4-3 mağlup oldu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Altay Bayındır, talihsiz bir gol yedi.

KORNERDEN GOL YEDİ

Mücadeleyi Tottenham 4-3 kazanırken Manchester United'da maça ilk 11'de başlayan Altay Bayındır'ın yediği gol tepki çekti. Karşılaşmada Tottenham'ın golleri 15. ve 54. dakikada Dominic Solanke, 46. dakikada Kulusevski ve 88. dakikada Son'dan geldi. Manchester United'da ise 63. dakikada Zirkzee, 70. dakikada Amad Diallo ve 90+4. dakikada Johhny Evans ağları havalandırdı.

SARI KART GÖRDÜ

Mücadeleye damga vuran gol ise 88. dakikada Heung-min Son'un ayağından geldi. Kornerden ağları bulan Güney Koreli, Altay Bayındır'ı eleştiri oklarının hedefi haline getirdi. Kornerden yediği gol sonrası Altay Bayındır, hakemin yanına giderek eline vurulduğu yönünde şiddetli itirazda bulundu. Hakem golü verirken Altay da sarı kart gördü.

Bu sezon hepsi İngiltere Lig Kupası'nda olmak üzere Manchester United formasıyla 3 maça çıkan Altay Bayındır, sadece Barnsley maçında kalesini gole kapadı. Milli eldiven, Tottenham'dan 4 ve Leicester City'den ise 2 gol yedi.