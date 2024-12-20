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Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi

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İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Tottenham, Manchester United'ı 4-3'lük skorla mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Maçın dikkat çeken olayı ise Manchester United'ın kalecisi Altay Bayındır'ın kornerden gol yemesi oldu.

İngiltere Lig Kupası'nın çeyrek final maçında Manchester United, deplasmanda Tottenham'a 4-3 mağlup oldu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Altay Bayındır, talihsiz bir gol yedi.

Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi

KORNERDEN GOL YEDİ

Mücadeleyi Tottenham 4-3 kazanırken Manchester United'da maça ilk 11'de başlayan Altay Bayındır'ın yediği gol tepki çekti. Karşılaşmada Tottenham'ın golleri 15. ve 54. dakikada Dominic Solanke, 46. dakikada Kulusevski ve 88. dakikada Son'dan geldi. Manchester United'da ise 63. dakikada Zirkzee, 70. dakikada Amad Diallo ve 90+4. dakikada Johhny Evans ağları havalandırdı.

Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi

SARI KART GÖRDÜ

Mücadeleye damga vuran gol ise 88. dakikada Heung-min Son'un ayağından geldi. Kornerden ağları bulan Güney Koreli, Altay Bayındır'ı eleştiri oklarının hedefi haline getirdi. Kornerden yediği gol sonrası Altay Bayındır, hakemin yanına giderek eline vurulduğu yönünde şiddetli itirazda bulundu. Hakem golü verirken Altay da sarı kart gördü.

Bu sezon hepsi İngiltere Lig Kupası'nda olmak üzere Manchester United formasıyla 3 maça çıkan Altay Bayındır, sadece Barnsley maçında kalesini gole kapadı. Milli eldiven, Tottenham'dan 4 ve Leicester City'den ise 2 gol yedi.

Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıömer:

Ee her kaleci kornerden gol yer, varmı yemeyen bumu simdi eleştir ve haber

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Insanin kendisine yaptığını başkaları yapamazmış. Gideceğim gideceğim. Gittin. Son zamanlarda gitme pisikolojisi ile oyun disiplinin de kalmamıştı. Şimdi de sürekli yedek kalmanın performansını yaşıyorsun. Yazık oldu.

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Haber YorumlarıAytaç Acar:

2 ayda 1 oynatırsanız normâl

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Haber YorumlarıGürsel İşlek:

Oynamayınca her türlü golü yersin

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Haber YorumlarıGam sız:

Fenerden bir giden birde gelen pişman ????

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Haber YorumlarıSUNSET null:

istikrarsız eldiven oldu hep

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Haber YorumlarıHüseyin Vural:

olmıyır olmıyır olmıyır

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Haber YorumlarıBurak:

korner golünde faul yapıldı adama ama performansı pek iyi değildi genel olarak

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Haber YorumlarıEmir önder:

verenbahçe

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