Altay Bayındır'ın Süper Lig devine transferine Manchester United karşı çıktı
Kaleci transferinde Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır ile temasa geçen ve olumlu geri dönüş alan Beşiktaş'a kötü haber geldi. Manchester United, milli eldivenin takımdan ayrılmasına izin vermiyor.
- Beşiktaş, Manchester United'ın ikinci kalecisi Altay Bayındır ile transfer görüşmesi yaptı.
- Altay Bayındır, Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktı.
- Manchester United, Altay Bayındır'ın transferine izin vermedi.
Ara transfer döneminde birçok kaleciyle ilgilenen Beşiktaş, rotasını Fenerbahçe'nin eski yıldızı Altay Bayındır'a çevirmişti.
ALTAY BAYINDIR İLE TEMAS KURULDU
Beşiktaş, Manchester United forması giyen ve ikinci kaleci durumunda bulunan Altay Bayındır için harekete geçip temas kurarak milli eldivenle transferine dair görüşme yaptı.
OLUMLU GERİ DÖNÜŞ
Yapılan görüşmeler sonucu Altay Bayındır'dan Beşiktaş'a olumlu geri dönüş geldi. İngiliz devinde istediği süreleri alamayan deneyimli file bekçisinin Dünya Kupası'na hazır gitmek amacıyla Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
MANCHESTER UNITED'DAN İZİN YOK
Ancak Beşiktaş'a kötü haber Manchester United'dan geldi. Kırmızılar, Altay Bayındır'ın ayrılığına kesin olarak karşı çıkarak deneyimli file bekçisinin transferine izin vermedi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon 6 maçta Manchester United'ın kalesini koruyan Altay Bayındır, kalesinde 11 gol gördü.