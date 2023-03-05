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Altay Bayındır'ın Kayserispor tribünü tarafından ayakta alkışlanan konuşması ortaya çıktı: Hepimiz aileyiz

Spor Haberleri

Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın rakip takım taraftarlarına yaptığı konuşma ortaya çıktı. Genç kaleci, ısınmaya çıktığı sırada kendisine seslenen Kayserispor taraftarına, "İyi olan kazansın, biz beraberiz. Hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. Hepimiz aileyiz, beraberiz." dedi. Altay Bayındır'ın bu konuşması tribündekiler tarafından ayakta alkışlandı.

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır'ın rakip takım taraftarlarıyla büyük beğeni toplayan konuşması ortaya çıktı.

"HEPİMİZ AYNI ÜLKEDE YAŞIYORUZ"

Isınmak için sahaya çıktığı sırada genç eldiven, kendisine seslenen Kayserispor taraftarıyla konuştu. Altay yaptığı konuşmada, "İyi olan kazansın, biz beraberiz. Hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. Hepimiz aileyiz, beraberiz." dedi.

Altay Bayındır'ın Kayserispor tribününü mest eden konuşması ortaya çıktı: Hepimiz aileyizGörüntü: beIN Sports

AYAKTA ALKIŞLADILAR

Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı mücadele öncesi Altay Bayındır'ın yaptığı bu konuşma büyük beğeni topladı. Kayserispor tribünü, genç eldiveni bu sözleri sonrası ayakta alkışladı.

Altay Bayındır'ın Kayserispor tribününü mest eden konuşması ortaya çıktı: Hepimiz aileyizGörüntü: beIN Sports

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Altay Bayındır Kayserispor Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Ercan akdeniz:

Tribünlerin bunu anlayıp işi çirkefliğe vurmadan insanca alkışlaması da ayrı bir güzellik. Altaya da bravo

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