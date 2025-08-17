Altay Bayındır'ın büyük hatası pahalıya mal oldu

Altay Bayındır'ın büyük hatası pahalıya mal oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Premier Lig'in ilk haftasında Arsenal, Manchester United'ı deplasmanda devirerek Premier Lig'de yeni sezonu 3 puanla açtı. Manchester United'da Altay Bayındır'ın yediği gol, taraftarlardan eleştiri aldı.

Premier Lig'in ilk hafta maçında Manchester United ile Arsenal karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Arsenal, 1-0'lık skorla kazandı.

ALTAY'IN HATASI PAHALIYA MAL OLDU

Arsenal'e galibiyeti getiren golü 13. dakikada Riccardo Calafiori attı. Bu golde büyük bir hata yapan Altay Bayındır, İngiliz taraftarlar tarafından sosyal medyada yoğun şekilde eleştirildi.

ARSENAL 3 PUANLA BAŞLADI

Bu sonuçla birlikte Arsenal, lige iyi bir başlangıç yaparak 3 puanı aldı. Manchester United ise ilk haftayı puan alamadan kapattı. Ligin bir sonraki maçında Arsenal, sahasında Leeds United ile karşılaşacak. Manchester United, deplasmanda Fulham'a konuk olacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Çanakkale yanıyor! Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 7'ye yükseldi

Şehir saatlerdir yanıyor! Tahliye edilen köy sayısı 7'ye yükseldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev holdingde baba-oğul kavgası! Dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtı

Türkiye'nin dev holdinginde miras kavgası! Baba-oğul davalık oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.