Altay Bayındır'ın büyük hatası pahalıya mal oldu
Premier Lig'in ilk haftasında Arsenal, Manchester United'ı deplasmanda devirerek Premier Lig'de yeni sezonu 3 puanla açtı. Manchester United'da Altay Bayındır'ın yediği gol, taraftarlardan eleştiri aldı.
Premier Lig'in ilk hafta maçında Manchester United ile Arsenal karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Arsenal, 1-0'lık skorla kazandı.
ALTAY'IN HATASI PAHALIYA MAL OLDU
Arsenal'e galibiyeti getiren golü 13. dakikada Riccardo Calafiori attı. Bu golde büyük bir hata yapan Altay Bayındır, İngiliz taraftarlar tarafından sosyal medyada yoğun şekilde eleştirildi.
ARSENAL 3 PUANLA BAŞLADI
Bu sonuçla birlikte Arsenal, lige iyi bir başlangıç yaparak 3 puanı aldı. Manchester United ise ilk haftayı puan alamadan kapattı. Ligin bir sonraki maçında Arsenal, sahasında Leeds United ile karşılaşacak. Manchester United, deplasmanda Fulham'a konuk olacak.