Altay taraftarına hediye veremedi

3. Lig 4. Grup'ta karşılaştığı Ayvalıkgücü Belediyespor'a 4-0 yenilen Altay, taraftarına doğum günü hediyesi veremedi. Kuruluşunun 112. yılını kutlayan takım, son 2 maçta gol atamazken, efsane futbolcu Vosvos Aytekin maç öncesi onurlandırıldı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'a 4-0 yenilerek üst üste 2'nci mağlubiyetini alan Altay, taraftarına doğum günü hediyesi veremedi. Hafta içinde 16 Ocak'ta kuruluşunun 112'nci kuruluş yıldönümünü kutlayan siyah-beyazlılar, Ayvalık deplasmanında aldığı farklı yenilgiyle keyifleri kaçırdı.

İlk yarının son 4 maçını kazandıktan sonra üst sıraları düşünmeye başlayan İzmir temsilcisi, ikinci devrede Uşakspor'dan sonra Ayvalıkgücü Belediyespor'a da teslim olarak yeniden sıkıntılı sürece girdi. Son 2 maçta rakip fileleri sarsamayan Altay'da bu sezon 2'nci kez 90 dakikada kalesinde 4 gol gördü. Siyah-beyazlılar daha önce evinde Söke 1970'e 4-1 kaybetmişti.

VOSVOS AYTEKİN UNUTULMADI

Ayvalıkgücü Belediyespor, Altay'ın efsane futbolcularından Vosvos Aytekin lakaplı Aytekin Erhanoğlu'na (84) müsabaka öncesi çiçek verdi. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, " Altay'ın ve Türk futbolunun Ayvalık'tan çıkan gururu Aytekin Erhanoğlu'nu, Ayvalıkgücü Belediyespor- Altay maçında büyük bir gurur ve alkışlarla onurlandırdık" ifadelerine yer verdi. Altay ise efsane oyuncuya forma hediye etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
