Efsane kulübe bir şok daha: ''Küme düşme cezasıyla karşı karşıyayız'' diyen başkan acil durum ilan etti
TFF 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Altay'a, eski yabancı oyuncularına olan borçları nedeniyle FIFA'dan yeni bir dava dosyası geldi. Başkan Sinan Kanlı, 500 bin Euro'luk yeni bir borç dosyasının daha geldiğini ve acil ödenmesi gereken dosya sayısının 4'e yükseldiğini bildirdi. Kanlı, ilk 3 dosyanın 15-20 gün içinde kapatılmazsa puan silme ve küme düşme cezasıyla karşı karşıya kalacaklarını ifade etti.
- Altay kulübüne FIFA'dan eski yabancı oyunculara olan borçları nedeniyle 500 bin Euro'luk yeni bir dava dosyası geldi.
- Altay'ın acil ödenmesi gereken borç dosyası sayısı 4'e yükseldi ve ilk 3 dosyanın 15-20 günde kapatılmaması durumunda kulüp puan silme ve küme düşme cezasıyla karşı karşıya kalacak.
- Altay Başkanı Sinan Kanlı, eski başkan Özgür Ekmekçioğlu için pazartesi günü kulüp adına savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
TFF 3. Lig 4. Grup'ta son haftalarda yakaladığı çıkışla düşme hattından kurtulan Altay'a eski yabancı oyuncularına olan borçları nedeniyle FIFA'dan bir dava dosyası daha geldi.
''KÜME DÜŞME İLE KARŞI KARŞIYA KALACAĞIZ''
Eski başkanlardan Özgür Ekmekçioğlu döneminde forma giyen 3 yabancı futbolcuya 1.5 milyon Euro ödeme yapmaları gerektiğini 2 hafta önce açıklayan Başkan Sinan Kanlı, "Kulübümüze 500 bin Euro'luk yeni bir borç dosyası daha geldi. Acil ödenmesi gereken dosya sayısı 4'e yükseldi. İlk 3 dosyayı 15-20 günde kapatmazsak puan silme ve küme düşme cezasıyla karşı karşıya kalacağız" diye konuştu.
''TEK BAŞIMA BU YÜKÜ KALDIRMA ŞANSIM YOK''
Son gelen dosya borcunun 30 gün içinde ödenmesi gerektiğinin altını çizen Altay Başkan Kanlı, "Benim tek başıma bu yükü kaldırma şansım yok. Camianın desteğini bekliyoruz. Belki bir kampanya yapabiliriz. Borçlu olduğumuz oyuncularla pazarlıklar yaparak rakamı aşağı çekebiliriz. İsimleri açıklamak istemiyoruz" dedi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK
Borçları yüzünden gelen transfer yasakları nedeniyle 4 yıldır altyapı ağırlıklı kadrosu kalan, bu süreçte Süper Lig'den 3'üncü Lig'e düşen Altay, Sinan Kanlı önderliğinde 2 dosyayı kapatıp FIFA'daki dosya sayısını 21'e düşürmüştü. Öte yandan Sinan Kanlı, yönetimi ibra edilmeyen Ekmekçioğlu için pazartesi günü kulüp adına savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.