Efsane kulübe bir şok daha: ''Küme düşme cezasıyla karşı karşıyayız'' diyen başkan acil durum ilan etti

TFF 3. Lig 4. Grup'ta son haftalarda yakaladığı çıkışla düşme hattından kurtulan Altay'a eski yabancı oyuncularına olan borçları nedeniyle FIFA'dan bir dava dosyası daha geldi.

''KÜME DÜŞME İLE KARŞI KARŞIYA KALACAĞIZ''

Eski başkanlardan Özgür Ekmekçioğlu döneminde forma giyen 3 yabancı futbolcuya 1.5 milyon Euro ödeme yapmaları gerektiğini 2 hafta önce açıklayan Başkan Sinan Kanlı, "Kulübümüze 500 bin Euro'luk yeni bir borç dosyası daha geldi. Acil ödenmesi gereken dosya sayısı 4'e yükseldi. İlk 3 dosyayı 15-20 günde kapatmazsak puan silme ve küme düşme cezasıyla karşı karşıya kalacağız" diye konuştu.

''TEK BAŞIMA BU YÜKÜ KALDIRMA ŞANSIM YOK''

Son gelen dosya borcunun 30 gün içinde ödenmesi gerektiğinin altını çizen Altay Başkan Kanlı, "Benim tek başıma bu yükü kaldırma şansım yok. Camianın desteğini bekliyoruz. Belki bir kampanya yapabiliriz. Borçlu olduğumuz oyuncularla pazarlıklar yaparak rakamı aşağı çekebiliriz. İsimleri açıklamak istemiyoruz" dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Borçları yüzünden gelen transfer yasakları nedeniyle 4 yıldır altyapı ağırlıklı kadrosu kalan, bu süreçte Süper Lig'den 3'üncü Lig'e düşen Altay, Sinan Kanlı önderliğinde 2 dosyayı kapatıp FIFA'daki dosya sayısını 21'e düşürmüştü. Öte yandan Sinan Kanlı, yönetimi ibra edilmeyen Ekmekçioğlu için pazartesi günü kulüp adına savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.