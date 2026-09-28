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Altay'a 2-1 yenilen Bucaspor 1928, maç sonrası hakem İsmail Güzel'e yüklendi

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Altay'a 2-1 yenilen Bucaspor 1928, maç sonrası hakem İsmail Güzel'e yüklendi
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta İzmir derbisinde Altay'a 2-1 mağlup olan Bucaspor 1928, maç sonrası hakem İsmail Güzel'e yüklendi. Kulübün sosyal medya paylaşımında Güzel'in fotoğrafına yer verildi; taraftarlar Altay'ın ilk yarı sonunda kazandığı penaltının yanlış olduğunu savundu.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta İzmir derbisinde konuk ettiği Altay'a 2-1 mağlup olan Bucaspor 1928, karşılaşma sonrası maçın hakemine yüklendi. Sarı-lacivertli kulübün sanal medya hesaplarından yapılan maç sonucu paylaşımında Hakem İsmail Güzel'in fotoğrafına yer verilirken, Bucalı taraftarlar da Altay'ın ilk yarı sonunda kazandığı penaltının yanlış bir karar olduğunu savundu. Oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 yenilgi alarak 3 puanda kalan Bucaspor 1928, bu hafta Bursa Yıldırımspor deplasmanında çıkış arayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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