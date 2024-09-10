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Altay, 264 gün sonra deplasmanda galibiyetle tanıştı

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Altay, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 1-0 yenerek 264 gün sonra deplasman zaferi yaşadı. Geçen sezon elde edilen ilk ve tek dış saha galibiyetinden sonra bu sezon da deplasmanda galip gelerek zinciri kırdı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde 24Erzincanspor'la 0-0 berabere kaldıktan sonra deplasmanda Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 1-0 yenerek 2'nci haftada galibiyetle tanışan Altay, tam 264 gün sonra deplasman zaferi yaşadı. Geçen sezon 1'inci Lig'de ilk ve tek dış saha galibiyetini 20 Aralık 2023'te Adanaspor karşısında 1-0'lık skorla elde eden siyah-beyazlılar, bu sezon yer aldığı 2'nci Lig'de geçen pazar 8 Eylül 2024'te Başkent'ten tek gol ve 3 puanla dönerek zincir kırdı. İzmir temsilcisi son galibiyetini ise yine geçen sezon 23 Şubat'ta evinde Giresunspor'u 1-0 yenerek elde etmişti. Zorluklar içinde hazırlandığı sezonda grupta 2 maçta 4 puana ulaşan Altay 10'uncu sırada yer buldu.

Ligde bu hafta 6 puanlı lider Kastamonuspor'u konuk edecek Altay'da Teknik Direktör Karaaslan, sahada verdikleri fiziksel mücadelenin yanı sıra psikolojik olarak da mücadele verdiklerini söyleyerek, "Yedi ay gibi uzun süre sonrasında tüm zorluklar ve kısıtlı imkanlara rağmen kazanmak ve kaybolan özgüvenimizi yeniden inşa etme adına aldığımız bu galibiyet özellikle bu anlamda bizim adımıza oldukça sevindirici. Ankara'ya kadar gelip 90 dakika takımımızın mücadelesine ortak olan Büyük Altay'ımızın taraftarına da sonsuz teşekkürler. Aldığımız galibiyetin camiamız adına birleştirici olmasını diliyorum. Bir yolunu buluruz, hep bulduk" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Sincan Belediyesi Ankaraspor Ankara Güncel Altay Spor

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