Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Altay, 1922 Akşehir'i İzmir Atatürk Stadı'nda yenerek ilk iç saha zaferini hedefliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Altay, 1922 Akşehir'i İzmir Atatürk Stadı'nda yenerek ilk iç saha zaferini hedefliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üst üste Eskişehirspor'a 4-1 ve Balıkesirspor'a 5-0 yenilen Altay, cumartesi son sıradaki 1922 Akşehir'i yenerek ilk iç saha zaferini almayı hedefliyor. Alsancak Mustafa Denizli Stadı bakımda olduğu için İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak maçta İsa Toygar ve Arif kadroda yok.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste evinde Eskişehirspor'a 4-1, deplasmanda Balıkesirspor'a 5-0 yenilerek taraftarını üzen Altay, cumartesi sahasında son sıradaki 1922 Akşehir'i mağlup ederek yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Alsancak Mustafa Denizli Stadı zemininin bakıma alınması nedeniyle bu karşılaşmaya İzmir Atatürk Stadı'nda çıkacak siyah-beyazlılar, kazanıp kara bulutları dağıtmak istiyor. İzmir ekibi galip gelerek aynı zamanda ilk iç saha zaferine imza atmanın planlarını yapıyor. Altay'da kırmızı kart cezası devam eden ön libero İsa Toygar ile tedavisi süren stoper Arif kadroda yer almayacak. Öte yandan yönetimin Balıkesirspor deplasmanı öncesi futbolculara ve personele bir miktar maaş ve prim ödemesi yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 25 sitede yayınlandı.
Ölen 4 işçi konteynerde derbiyi izlerken hortuma yakalanmış: Öyle bir yükseldi ki...

Yeni detaylar ortaya çıktı! Ölen işçiler tam o an hortuma yakalanmış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya'da görülmemiş felaket! 4 işçi öldü, valinin sözleri şaşırttı

Görülmemiş felaket! 4 işçi hayatını kaybetti, valinin sözleri şaşırttı
Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici

Atılan manşetler bomba! Bütün dünya derbiyi konuşuyor
İbrahim Tatlıses derbiyi kızı Elif Ada’yla izledi

İbo'dan derbi pozu: Altın ufağım ne derse o!
Serenay Sarıkaya’dan “Antrenman böyle bitti” pozu

Serenay Sarıkaya’dan “Antrenman böyle bitti” pozu
Japon otomotiv devinden tarihi karar! Benzinli araçlara veda

Otomotiv devinden şoke eden veda kararı
Derbi sonrası ortalık karıştı! Mert Hakan'ın hareketine tepki yağdı

Olay adam iş başında! Yaptığına tepki yağıyor