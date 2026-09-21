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Altay, 10 kişi kaldığı maçta Gemlik Sümerbey'e 2-1 yenilip ilk yenilgisini aldı

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Altay, 10 kişi kaldığı maçta Gemlik Sümerbey'e 2-1 yenilip ilk yenilgisini aldı
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Altay, TFF 3. Lig 2. Grup'ta Gemlik Sümerbey'e 2-1 yenilerek sezonun ilk yenilgisini aldı. 56. dakikada Oktay Özdede'nin kırmızı kartıyla 10 kişi kalan siyah-beyazlılar, hafta sonu Bucaspor 1928 deplasmanında ilk galibiyetini arıyor.

Altay, TFF 3. Lig 2. Grup'taki üçüncü hafta mücadelesinde Gemlik Sümerbey'e 2-1 mağlup olarak sezonun ilk yenilgisini aldı.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Altay, 5 yıldır transfer yapamamasına ve yaşadığı ekonomik sorunlara rağmen mücadelesini sürdürüyor. Tamamen altyapı oyuncularından oluşan kadrosuyla sezona başlayan siyah-beyazlılar, ilk hafta Denizli İdmanyurdu ile berabere kaldı. İkinci haftada ise İzmir derbisinde Karşıyaka'ya konuk olan Altay, bu mücadeleden de beraberlikle ayrıldı.

İlk 2 haftada kısıtlı imkanlarına rağmen aldığı sonuçlarla taraftarlarını memnun eden siyah-beyazlılar, üçüncü haftada Gemlik Sümerbey'i Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ağırladı. İlk yarıyı 2-1 geride tamamlayan Altay, 56. dakikada Oktay Özdede'nin ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Kalan bölümde başka gol olmayınca siyah-beyazlılar, sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Altay, sezonun ilk yenilgisini aldı.

Henüz galibiyetle tanışamayan Tuna Üzümcü ve öğrencileri, hafta sonu oynanacak İzmir derbisinde Bucaspor 1928'i deplasmanda mağlup ederek hem sezonun ilk galibiyetini almayı hem de ligde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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