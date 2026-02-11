Haberler

Alperen Şengün'ün antrenörü İzmir'de genç basketbolcularla buluşacak

Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün bireysel gelişim antrenörü Djordje Sijan, 14-18 Mart tarihlerinde İzmir'de genç basketbolculara antrenman yaptıracak. Kamp, genç yeteneklere deneyim aktarımını amaçlıyor.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün bireysel gelişim antrenörü Djordje Sijan, İzmir'de genç basketbolculara antrenman yaptıracak.

Sijan, 14- 18 Mart tarihlerinde Çiğli ilçesindeki bir spor akademisinde düzenlenecek gelişim kampında, genç basketbolcularla bir araya gelecek.

Tecrübeli antrenör, kampta, genç yeteneklere deneyimlerini aktaracak.

Karşıyaka ve Beşiktaş basketbol takımlarında yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunan Sijan, milli oyuncular Cedi Osman, Adem Bona ve Doğuş Özdemiroğlu'nun yanı sıra Bogdan Bogdanovic ve Jan Vesely gibi Avrupa Ligi (EuroLeague) ve NBA seviyesinde önemli isimlerin gelişimine de katkı sağladı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Spor
