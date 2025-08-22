Alperen Şengün: Madalya İçin Elimizden Gelenin En İyisini Yapacağız

Alperen Şengün: Madalya İçin Elimizden Gelenin En İyisini Yapacağız
A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Alperen Şengün, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde takımın kimyasının iyi olduğunu ve madalya hedeflediklerini açıkladı.

Milli basketbolcu Alperen Şengün, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda iddialı olduklarını belirterek, "Elimizden geleni yapacağız. Günün sonunda eminim madalya ile ülkemize döneriz" dedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlediği medya gününde NBA takımlarından Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şengün, "Takımın kimyası çok iyi. Güzel geçiyor. Hazırız. Hazır bir şekilde Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Sırbistan, turnuvanın en favori takımlarından biri. Letonya da ev sahibi. Kolay bir gruba gitmiyoruz. Biz de kendimize güveniyoruz. Savaşmaya gidiyoruz. Madalya için gidiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Günün sonunda eminim madalya ile ülkemize döneriz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
