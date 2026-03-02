Milli basketbolcu Alperen Şengün, iftardaki favori yemeklerini paylaştı
Houston Rockets'ın milli basketbolcusu Alperen Şengün, iftar menüsünde en sevdiği yemekleri sosyal medya üzerinden açıkladı. Şengün, çorba, pilav, et, köfte ve fırında patates gibi lezzetleri tercih etti.
? Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, iftarda en sevdiği yemekleri paylaştı.
Milli basketbolcu, NBA'in ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram'daki hesabında yer alan videoda, "İftar menüsünde öncelikle çorba olmalı. Ondan sonra biraz pilav, biraz et. Çorba, mercimek çorbası. Biraz köfte, biraz fırında patates." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz