Haberler

Milli basketbolcu Alperen Şengün, iftardaki favori yemeklerini paylaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Houston Rockets'ın milli basketbolcusu Alperen Şengün, iftar menüsünde en sevdiği yemekleri sosyal medya üzerinden açıkladı. Şengün, çorba, pilav, et, köfte ve fırında patates gibi lezzetleri tercih etti.

? Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, iftarda en sevdiği yemekleri paylaştı.

Milli basketbolcu, NBA'in ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram'daki hesabında yer alan videoda, "İftar menüsünde öncelikle çorba olmalı. Ondan sonra biraz pilav, biraz et. Çorba, mercimek çorbası. Biraz köfte, biraz fırında patates." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi

İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı! İşte 3 günlük bilanço
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 gündür gözaltında olan Tanju Özcan'dan haber var

3 gündür gözaltında olan Tanju Özcan'dan haber var
İranlı profesörden ABD için şok sözler: Ya küçük kızlara tecavüz ederler ya da onları bombalarlar

İranlı profesörden Trump'a tokat gibi Epstein göndermesi
Savaşın ortasında kalıp Türkiye'ye kaçan yıldız futbolcudan bomba karar

Türkiye'ye kaçan yıldız isimden bomba karar
Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı

Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı
3 gündür gözaltında olan Tanju Özcan'dan haber var

3 gündür gözaltında olan Tanju Özcan'dan haber var
İran'in vurduğu ülkeden yeni görüntüler! Can damarları infilak etti

İran'in vurduğu ülkeden yeni görüntüler! Can damarları infilak etti
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 35 kişi hayatını kaybetti

Savaşta yeni cephe! İsrail'in vurduğu ülkede bilanço hayli ağır