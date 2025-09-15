Haberler

Alperen Şengün, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın En İyi 5'ine Seçildi

Alperen Şengün, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın En İyi 5'ine Seçildi
Milli basketbolcu Alperen Şengün, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gösterdiği performansla en iyi 5'te yer aldı. A Milli Erkek Basketbol Takımı, finalde Almanya'ya kaybetse de Şengün, turnuvayı etkileyici istatistiklerle tamamladı.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya'ya 88-83'lük skorla kaybetti. Arena Riga'daki oynanan finalinin ardından kupa seremonisi gerçekleştirildi. Törende ilk olarak Avrupa ikincisi olan milli takımın basketbolcularına ve Başantrenör Ergin Ataman'a gümüş madalyaları takdim edildi. Daha sonra ikinci kez Avrupa şampiyonluğunu kazanan Almanya'nın oyunculara ve teknik ekibe altın madalyaları verildi.

Dennis Schröder, MVP oldu

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünü Almanya'dan Dennis Schröder kazandı. Final maçında 16 sayıyla oynayan Schröder, şampiyonada forma giydiği 9 maçta ise 20.3 sayı, 7.2 asist ve 3.4 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

Alperen Şengün, şampiyonanın en iyi 5'ine seçildi

Milli basketbolcu Alperen Şengün, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın en iyi 5'ine seçildi. Alperen, şampiyonada oynadığı 9 maçta 21.6 sayı, 10.1 ribaund ve 6.6 asist ortalamalarıyla oynadı. En iyi 5'te Alperen Şengün'ün yanı sıra Almanya'dan Dennis Schröder ile Franz Wagner, Yunanistan'dan Giannis Antetokounmpo ve Slovenya'dan Luka Doncic yer aldı. - İSTANBUL

