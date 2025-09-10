Alper Potuk Türkiye'ye geri döndü! Yeni adresi çok sürpriz

Eskişehirspor ve Fenerbahçe formalarıyla kariyerinin en iyi dönemlerini geçiren Alper Potuk, sürpriz bir transfere imza attı.

ALPER POTUK ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ'NDE

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu Alper Potuk'u transfer ettiğini duyurdu.

1 YILLIK İMZA ATTI

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre Ankara Keçiörengücü, son olarak Kuzey Makedonya'nın Gostivar takımında forma giyen 34 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık anlaşmaya imza attı.

KARİYERİ VE RAKAMLARI

Alper Potuk, Süper Lig'de daha önce Eskişehirspor, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor'da da forma giymişti. Kariyerinde 470 maça çıkan deneyimli orta saha, bu maçlarda 37 gol ve 58 asistlik performans sergiledi.