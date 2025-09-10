Haberler

Alper Potuk Türkiye'ye geri döndü! Yeni adresi çok sürpriz

Alper Potuk Türkiye'ye geri döndü! Yeni adresi çok sürpriz
Güncelleme:
Son olarak Kuzey Makedonya'nın Gostivar takımında forma giyen Alper Potuk, 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu.

Eskişehirspor ve Fenerbahçe formalarıyla kariyerinin en iyi dönemlerini geçiren Alper Potuk, sürpriz bir transfere imza attı.

ALPER POTUK ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ'NDE

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu Alper Potuk'u transfer ettiğini duyurdu.

1 YILLIK İMZA ATTI

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre Ankara Keçiörengücü, son olarak Kuzey Makedonya'nın Gostivar takımında forma giyen 34 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık anlaşmaya imza attı.

KARİYERİ VE RAKAMLARI

Alper Potuk, Süper Lig'de daha önce Eskişehirspor, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor'da da forma giymişti. Kariyerinde 470 maça çıkan deneyimli orta saha, bu maçlarda 37 gol ve 58 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıhatice halil:

hayatının en büyük hatasını trabzonspor'a gitmemekle yaptı

Haber YorumlarıErdoğan Karacaoğlan:

gerçek eziktir tepe tepe kullanın. eskişehirden kaçırır gibi aldı ezikler 20 misli fazla ödediler cimbom alacak diye. hiç unutulmuyo komik olaylar

Haber Yorumlarımetheone :

yanlış tercihle heba edilmiş bir kariyer daha.

