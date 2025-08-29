Alper Kınar: 'Jose Mourinho, Fenerbahçe'de olumlu bir performans sergileyemedi'

"JOSE MOURINHO, FENERBAHÇE'DE OLUMLU İŞLERE İMZA ATMAYAN BİR HOCA PORTRESİ ÇİZDİ"

Haberler.com ekranlarında konuşan spor yazarı Alper Kınar, Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. " Jose Mourinho, geldiği günden itibaren Fenerbahçe'de olumlu işlere imza atmayan bir hoca portresi çizdi" diyen Kınar, teknik adamın açıklamalarının da futbol kamuoyunda tepkiyle karşılandığını belirtti. "Türk futbol kamuoyu Jose Mourinho'nun bu tuhaf açıklamalarını hiç hoş karşılamadı" sözleriyle dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin yeniden yapılanma sürecinde doğru adımlar atması gerektiğini vurgulayan Kınar, "İsmail Kartal hamlesinin Fenerbahçe'de doğru olacağını düşünüyorum" dedi. Kınar, Kartal'ın oyun bilgisine dikkat çekerek, "İsmail Kartal, oyunu okuyabilen istikrarlı bir isim ve bundan daha kötü bir oyun ve çizelge çizmez" ifadelerini kullandı. Ayrıca Fenerbahçe'nin büyük krizleri aşabilecek bir camia olduğunun altını çizdi.

"SERGEN YALÇIN'IN GELECEĞİ ÇARŞAMBA'DAN BELLİYDİ"

Programda Beşiktaş'ta yaşanan son gelişmeleri de değerlendiren Alper Kınar, Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesinin beklendiğini söyledi. "Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta bugün takımla antrenmana çıkacağı duyumunu aldım" diyen Kınar, bu sürecin aslında önceden netleştiğini belirterek, "Sergen Yalçın'ın geleceği Çarşamba'dan belliydi" dedi.

Beşiktaş'ta yapılan transfer politikalarını da eleştiren Kınar, "Beşiktaş'ın takım kimyasına uygun transferler yapılmadı" sözleriyle dikkat çekti. Ayrıca kanat transferinin gecikme sebebinin, Sergen Yalçın'ın istediği oyuncuyu kadroya katma isteği olduğunu belirtti. Siyah-beyazlılarda takımın yeniden yapılanması için yönetimin acil hamleler yapması gerektiğini ifade etti.