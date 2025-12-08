Haberler

Alper Kınar: Fenerbahçe, acilen En-Nesyri'den kurtulmalı!

Güncelleme:
Spor Yazarı Alper Kınar, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasını değerlendirirken Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir karşısındaki beraberliğini büyük puan kaybı olarak nitelendirdi ve En-Nesyri'nin acilen takımdan ayrılması gerektiğini söyledi. Kınar, Trabzonspor'un yükselişine dikkat çekerken Beşiktaş'ın hâlâ oturmuş bir oyun kimliğine sahip olmadığını vurguladı.

FENERBAHÇE'DE EN-NESYRI KRİZİ BÜYÜYOR

Haberler.com ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Spor Yazarı Alper Kınar, Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir karşısında aldığı beraberliğin sarı-lacivertliler açısından ciddi bir puan kaybı olduğunu söyledi. Kınar, Youssef En-Nesyri'nin performansını sert sözlerle eleştirerek, "Fenerbahçe'nin Youssef En-Nesyri'den bir an önce kurtulması lazım" ifadeleriyle dikkat çekti. Kınar'a göre sarı-lacivertli ekip, gol yollarındaki verimsizlik nedeniyle potansiyel puanları kaybetmeye devam ediyor.

TRABZONSPOR YÜKSELİŞTE, BEŞİKTAŞ HALA LİG'DE TUTUNMAYA ÇALIŞIYOR

15. haftanın öne çıkan takımlarından birinin Trabzonspor olduğunu belirten Kınar, "Trabzonspor, Karadeniz'in haşin ruhunu takımın içine yaymaya başladı" sözleriyle bordo-mavililerin sahadaki agresif ve dirençli oyun yapısına vurgu yaptı.

Beşiktaş cephesinde ise tablo Kınar'a göre hâlâ net değil. " Beşiktaş'ın hala kendini ispat etmiş bir oyunu yok" diyerek siyah-beyazlı ekibin istikrarsız yapısına dikkat çeken Kınar, Ernest Muci'nin Trabzonspor'da formunu artırmasının Beşiktaş taraftarı üzerinde moral bozukluğu yarattığını ifade etti. Öte yandan genç oyuncu Abraham için de net konuşan Kınar, "Abraham, Beşiktaş adı ile zikredilmemeli" sözleriyle siyah-beyazlı kulübe uygun bir profil olmadığını belirtti.

Haberler.com
