Alp Özgen: İspanya dünyanın en iyi takımı, Türkiye formasyon tercihlerinde hata yaptı

Haberler.com ekranlarında Türkiye- İspanya maçını değerlendiren maç spikeri Alp Özgen, karşılaşmada İspanya'nın üstünlüğüne dikkat çekti. "Bu sefer kapıyı biz kırmadık, onlar bizim binayı paramparça ettiler" diyen Özgen, rakibin gücünü vurgulayarak, "İspanya şu anda dünyanın en iyi takımı ve bunun tüm dünya farkında" ifadelerini kullandı.

Özgen, Türkiye'nin kadro ve formasyon tercihlerine şaşırdığını söyleyerek, "Ben Türkiye'nin kadrosunu ve formasyonunu gördüğümde inanamadım" dedi. Gürcistan maçındaki taktik planın İspanya karşısında uygulanmasının büyük bir hata olduğunu belirten Özgen, "Gürcistan maçına çıktığın plan ve formasyon ile İspanya maçına çıkamazsın" sözleriyle teknik ekibi eleştirdi.

Montella'nın maçtaki tercihlerine değinen Özgen, "Esas plan Barış Alper Yılmaz'ı İspanya maçında oynatmaktı ama bu fırsatı doğru değerlendiremedik" dedi. Ancak skorun ağır olmasına rağmen Türkiye'nin bazı bölümlerde etkili bir oyun sergilediğini belirterek, "İspanya maçında dünya devlerinden daha fazla hücum istatistiğine imza attık" ifadelerini kullandı.

Alp Özgen, Konya'daki taraftar atmosferine özel bir parantez açarak, "Konya'da muhteşem bir taraftar vardı, taraftara çok teşekkür ediyorum" dedi. Maçın fiziksel ve mental açıdan oldukça zorlu geçtiğini belirten Özgen, "Bir puan alabileceğimize dair umutlarım bile vardı" diyerek karşılaşmaya dair beklentilerini paylaştı.

Montella'ya yönelik eleştirilerin haksız olduğunu savunan Özgen, "6-0'lık hezimetin tüm suçunu Montella'ya atmak doğru değil" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin oyunda rakibinden daha az faul yaptığını ve kart görmeden maçı tamamladığını belirten Özgen, "Biz rakipten daha az faul yaptık ve bu maçı sarı kart görmeden tamamladık, böyle bir istatistik olamaz" dedi.

Türk oyuncuların sahada daha sert bir tavır sergilemesi gerektiğini vurgulayan Özgen, "Rakibe bir mesaj vermeliydik; sen benden daha iyi olsan da seni buradan bu kadar rahat çıkartmam demeliydik" ifadelerini kullandı. Maçtaki mücadele eksikliğine dikkat çeken Özgen, "Biz bu maçta hiçbir teknik dokunuş göremedik ve oyuncularımızdan da mücadele göremedik" diyerek sözlerini noktaladı.