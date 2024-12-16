Alp Disiplini Avrupa Gençlik Oyunları ve FIS Milli Takım Seçmeleri Erzurum'da Tamamlandı

Türkiye Kayak Federasyonu 2024-2025 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini Avrupa Gençlik Oyunları (EYOF) ve FIS Milli Takım Seçme Müsabakaları, Erzurum'da sona erdi.

Palandöken Kayak Merkezi'nde ikinci gün yarışlarına çıkan 45 sporcu, milli takıma girmek için mücadele etti.

Federasyon başkanı Ali Oto, sezon öncesinde milli takım sporcularını belirlemek için adil bir seçme yarışı düzenlediklerini belirterek, "Sezonun ilk organizasyonunu Erzurum'da düzenlemekten mutluluk duyuyoruz. Sorunsuz bir yarışı geride bıraktık. FIS ve EYOF milli takımlarımızın seçmelerini gerçekleştirdik. Sırada 14 ve 16 yaş altı kategorilerinde snowboard ve kayaklı koşu seçmeleri var. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyor, sporcularımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.