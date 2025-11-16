Alp Aksoy: Hedefim 2030'da ilk Türk Formula 1 pilotu olmak

TÜRKİYE'NİN Formula Pilotu Alp Aksoy, Venedik 'te düzenlenen basın toplantısında "Kısa vadeli hedeflerim Formula 4'te 2026 senesinde İtalya 'da şampiyon olmak. Uzun vadeli hedeflerim ise 2030'da ilk Türk Formula 1 pilotu olmak. Bunun için çok çalışıyorum ve olacağım" diyerek iddiasını ve hedeflerini ortaya koydu.

Türkiye'nin genç motor sporları yıldızı Alp Aksoy, kartingdeki uluslararası başarılarının ardından Prema Racing ile Formula 4 İtalya Şampiyonası'na adım atıyor. 16 yaşındaki sporcu, kısa süre içinde Türkiye'yi dünya arenasında temsil eden en genç isimlerden biri oldu.

Türkiye motor sporları tarihine adını şimdiden yazdıran Alp Aksoy, 5 yaşında başladığı karting kariyerinden sonra uluslararası arenada gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. Şimdi ise dünyanın en prestijli genç pilot geliştirme ekiplerinden Prema Racing ile Formula 4 İtalya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Lansman, İtalya'nın Venedik kentindeki Prema Racing fabrikasında ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi, genç pilotun hedefleri hem ülkesinde hem de Avrupa'da büyük heyecan yarattı.

GENÇ YAŞTA ULUSLARARASI BAŞARILAR

Sadece 5 yaşında karting kariyerine başlayan Aksoy, kısa sürede Avrupa ve dünya karting arenasında dikkat çekti. 9 yaşında 'milli sporcu' unvanını alarak Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden en genç sporcu olan Alp, WSK Super Master Series, Champions of the Future, FIA Karting Avrupa ve Dünya Şampiyonası gibi üst düzey organizasyonlarda podyumlara çıktı.

2023'te Lonato'da, 108 pilot arasından WSK Super Master Series yarışını kazanarak büyük ses getiren Aksoy, 2024 sezonunda da Avrupa'nın en zorlu karting serilerinde Türkiye'yi temsil etmeye devam etti.

Venedik'te düzenlenen lansmanda basın mensuplarına konuşan Alp Aksoy, hedeflerini net şekilde ortaya koydu:

"2026'da Formula 4 İtalya Şampiyonası'nı kazanmak istiyorum. Uzun vadede ise 2030'da ilk Türk Formula 1 pilotu olmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda her gün çok çalışıyorum."

'SAKİN KALMAYI ÖĞRENDİM'

Genç pilot, yurt dışındaki yarış tecrübelerinin kendisine avantaj sağladığını belirtti:

"10 yıldır yurt dışında yarıştığım için baskı altında sakin kalmayı öğrendim. Doğru kararları verdiğinizde sonuçlar olumlu geliyor."

Alp Aksoy, en çok örnek aldığı pilotun Michael Schumacher olduğunu belirterek "Benim en sevdiğim ve en çok örnek aldığım pilot o" dedi.

Yeni takımındaki teknik çalışma ortamını değerlendiren Aksoy, şöyle konuştu:

"Mühendislerle data odasında çok verimli zaman geçiriyoruz. Onlara doğru geri bildirimi veriyorum, onlar da aracı bana göre ayarlıyor. Sezon iki hafta sonra başlıyor."

Ayrıca takım arkadaşı Luca Baldeseri'nin kendisine büyük katkı sağladığını belirtti:

"Baldeseri veriye çok farklı yaklaşıyor. Hatalarımı açıkça gösteriyor. Formula 4'te hızlanmamda en fazla katkı sağlayan isim."

PREMA RACİNG'DEN ÖVGÜ

Prema Racing'in kurucusu Angelo Rosin, genç pilotu, "Karting'den Formula 4'e geçiş kolay değildir. Alp'i çok hızlı ve çok etkili buluyoruz. Bu karakterde ve olgunlukta gençler bulmak kolay değil" sözleriyle değerlendirdi.

Prema Yarış Takımı'nın Kurucusu Angelo Rosin, "Yaklaşık 2 ay önce Formula 4'te yarışmaya başladık. Kartingten Formula 4'e geçmek öyle göründüğü kadar kolay bir şey değil. Aralarında önemli bir fark var. Çalıştırdığım pilotları her anlamda hazırlamaya özen gösteriyorum. Alp'i çok hızlı ve çok etkili buluyorum. Günümüzde gençlerin bu tip karakteristik özelliklere sahip olması da kolay değil. Böyle gençleri bulmak kolay değil. Prema olarak pilot seçimini yaparken çok dikkat ediyoruz. Bu sadece benim yaptığım bir iş değil, bu bir ekip işi. Bütün ekibimizden destek alıyoruz. Genç pilotları keşfetme aşamasında onların yaklaşımına bakıyoruz. Aynı zamanda kendilerinin yeteneklerini de göz önünde bulunduruyoruz. Teknik bakımdan da nasıl bir yaklaşımda bulunduklarını değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

ANTRENÖRÜ GURUR DOLU 8 YILI ANLATTI

Alp'in 8 yıllık antrenörü Emir Kalafatoğlu, süreci şöyle özetledi:

"Alp'i en zor uluslararası serilerde yarıştırdık, hepsinde podyuma çıktı. Prema'nın 6 ay süren testlerini başarıyla geçip kontratı aldı. Artık hedef daha büyük başarılar."

16 yaşındaki Alp Aksoy, karting dünyasında elde ettiği uluslararası başarıların ardından Formula 4'e geçişiyle Türkiye motor sporları tarihinde önemli bir dönüm noktasına imza attı.

Eski milli sporcu ve antrenör Emir Kalafatoğlu, "Son 8 yıldır Alp'in antrenörüyüm. Alp'le 7 yaşındayken çalışmaya başladık. Birlikte çok fazla vakit geçirdik. Birlikte sevindik, birlikte üzüldük, bazen birbirimize kızdık. Ama aramızdaki saygı ve sevgiyi hiçbir zaman kaybetmedik. Bu da aramızdaki antrenör sporcu ilişkisini zamanla abi kardeş ilişkisine döndürdü ve her konuda birbirimizi desteklememizi sağladı. Alp'in kariyer planını çizerken Türkiye'de daha önce yapılmamış vizyoner bir bakış açısıyla planlamak istedim. Kolayca kupa kazanabileceğimiz serilerde değil, yarıştığı kategorinin uluslararası alanda en zor olan serilerde yarışmasını istedim. Hemen Alp'i okyanusa attım. Alp inanılmaz bir başarıya imza atarak yarıştığı her kategoride ayrı ayrı uluslararası alanda en üst seviyede podyuma çıkmayı başardı. Alp kariyerinin son sezonunda Prema Racing'in karting takımıyla yarıştı. Bir çoğunuz aklınızdan geçirebilirsiniz ki Prema Racing'in karting takımından Formula 4 takımına direkt geçiş yapmış olabilir. Bu süreç bu şekilde olmadı. Oldukça zorlu bir kabul sürecinden geçtik. Bu süreç tam 6 ay sürdü. Prema bizi 4 farklı pistte 8 gün boyunca test etti. Bunun yanı sıra mental ve simülatör testleri pistte ve pist dışında davranış ve data testlerine tabi tuttu. Alp bunların hepsini başarıyla geçerek kontrata adını yazdırmayı başardı. Prema Racing şu anda Formula 1'deki 20 pilotun 7'sini yetiştirmiş bir takım. Yani emin ellerdeyiz, doğru adımları atıyoruz. Bugün bu masada oturuyorsak doğru şekilde çalışıp doğru işler başarmışızdır demek. Şimdi sorumluluklarımız ve hedeflerimiz çok daha büyük. O yüzden çok daha fazla çalışacağız. Alp'in karakteri, yeteneği ve çalışkanlığı doğrultusunda büyük başarılar elde edeceğine eminim. Artık Alp sadece benim değil hepimizin pilotu. 2025 ve 2026 yılında 4 farklı seride mücadele edeceğiz. Sezonumuz 2 hafta sonra başlıyor. İkinci serimiz ocak ayında başlayacak. Ana serimiz 2026 İtalya Formula 4 şampiyonası. Bu şampiyona da Formula 4 şampiyonaları arasındaki en zor şampiyona. Sözleşmemiz 1+1 şeklinde. Formula 4'te 1 sene yarışacağız. Daha sonrasında iki taraflı memnuniyet durumunda uzatabiliriz. Hedeflerimiz çok büyük. Formula 4'ten sonra şampiyon olup Formula 3'e geçmek istiyoruz. 2027'de İstanbul'da İstiklal Marşımızı İstanbul Park'ta okutmak istiyoruz" şeklinde konuştu.