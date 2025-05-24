Almanya Kupası'nda 28 yıl aradan sonra şampiyon Stuttgart

Almanya Kupası'nda 28 yıl aradan sonra şampiyon Stuttgart
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Almanya Kupası final maçında Arminia Bielefeld'i 4-2 mağlup eden Stuttgart, 28 yıl aradan sonra Almanya Kupası'nın sahibi oldu. Kupayı müzesine götüren Stuttgart, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı garantiledi.

Almanya Kupası final maçında Almanya 3. Lig ekibi Arminia Bielefeld ile Bundesliga ekibi Stuttgart karşı karşıya geldi. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Stuttgart, 4-2 kazandı.

Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Nick Woltemade, 22 ve 66. dakikalarda Enzo Millot ve 28. dakikada Deniz Undav kaydetti. Arminia Bielefeld'in gollerini 82. dakikada Julian Kania ve 85. dakikada kendi kalesine Josha Vagnoman attı. Stuttgart'ta milli oyuncu Atakan Karazor, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

28 YIL SONRA KUPA

Bu sonuçla birlikte maçı 4-2 kazanan Stuttgart, 28 sene sonra Almanya Kupası'nı kazanmayı başardı. Kupayı müzesine götüren Stuttgart, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı da elde etti. Bundesliga şampiyonu Bayern Münih ve kupa galibi Stuttgart, 16 Ağustos'ta Almanya Süper Kupası'nda karşılaşacak.

Almanya Kupası'nda 28 yıl aradan sonra şampiyon Stuttgart

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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