Almanya, EuroBasket 2025 Çeyrek Finalinde Slovenya'yı Geçerek Yarı Finale Yükseldi
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya, Slovenya'yı 99-91 mağlup ederek yarı finale çıkmayı başardı. Almanya'nın yarı finaldeki rakibi Finlandiya olacak.
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Almanya, Slovenya'yı 99-91 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Almanya yarı finalde Finlandiya ile karşılaşacak.
Salon: Arena Riga
Hakemler: Wojciech Liszka, Luis Castillo, Martins Kozlovskis
Almanya: Daniel Theis 15, Dennis Schröder 20, Johannes Thiemann 8, Andreas Obst 10, Tristan da Silva 5, Isaac Bonga 7, Franz Wagner 23, Justus Hollatz, Maodo Lo 11
Başantrenör: Alex Mumbru
Slovenya: Edo Muric 4, Klemen Prepelic 13, Alen Omic 7, Rok Radovic 4, Martin Krampelj 9, Luka Doncic 39, Aleksej Nikolic 4, Gregor Hrovat 11
Başantrenör: Aleksandar Sekulic
1. Periyot: 21-32 (Slovenya lehine)
Devre: 45-51 (Slovenya lehine)
3. Periyot: 70-74 (Slovenya lehine) - İSTANBUL