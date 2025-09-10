Haberler

Almanya, EuroBasket 2025 Çeyrek Finalinde Slovenya'yı Geçerek Yarı Finale Yükseldi

Almanya, EuroBasket 2025 Çeyrek Finalinde Slovenya'yı Geçerek Yarı Finale Yükseldi
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya, Slovenya'yı 99-91 mağlup ederek yarı finale çıkmayı başardı. Almanya'nın yarı finaldeki rakibi Finlandiya olacak.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Almanya, Slovenya'yı 99-91 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Almanya yarı finalde Finlandiya ile karşılaşacak.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Wojciech Liszka, Luis Castillo, Martins Kozlovskis

Almanya: Daniel Theis 15, Dennis Schröder 20, Johannes Thiemann 8, Andreas Obst 10, Tristan da Silva 5, Isaac Bonga 7, Franz Wagner 23, Justus Hollatz, Maodo Lo 11

Başantrenör: Alex Mumbru

Slovenya: Edo Muric 4, Klemen Prepelic 13, Alen Omic 7, Rok Radovic 4, Martin Krampelj 9, Luka Doncic 39, Aleksej Nikolic 4, Gregor Hrovat 11

Başantrenör: Aleksandar Sekulic

1. Periyot: 21-32 (Slovenya lehine)

Devre: 45-51 (Slovenya lehine)

3. Periyot: 70-74 (Slovenya lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
