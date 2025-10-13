Almanya'daki maçta 66 gol! Türk futbolcu da 17 kez ağları sarstı
Almanya'da oynanan amatör lig maçında Mesopotamien 2, Moorburg 1'i 66-0 mağlup etti. Mesopotamien 2'nin Türk stoperi Ömer Yıldırım rakip kaleye 17 gol kaydetti.
Almanya'da Hamburg bölgesindeki amatör ligin 9. hafta maçında Mesopotamien 2 ile Moorburg karşı karşıya geldi. Mesopotamien 2, maça 7 kişi çıkan rakibi Moorburg'u 66-0 mağlup etti.
TÜRK YILDIZDAN 17 GOL
Mesopotamien 2'de forma giyen Türk futbolcu Ömer Yıldırım 17 gol attı. Ömer Yıldırım'ın dışında Ibrahim Chaaban 9, Razak Mako Alassani 4, Walid Chaaban 2, Hicham El Youbi 4, Jaan Garip De Sousa Baptista 1, Radouan Troudi 10, Luka Milan Makocevic 7, Patrick Stritzki 1, Gabriel Çakır 3 gol kaydetti. Moorgburglu oyuncular da 9 kez kendi kalesine gol attı.
PUANI SİLİNMESİNE RAĞMEN ZİRVEDE
Bu sonuçla birlikte Mesopotamien 2, 3 puanı silinmesine rağmen 24 puanla zirvede yer aldı. Ligin dibine demir atan Moorburg ise puanla tanışamadı.