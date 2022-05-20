Almanya'da sürpriz transfer! Türk yıldız adayı Dormund'a gidiyor - Haberler

Alman ekibi Köln'de bu sezon oldukça iyi bir performans sergileyen Salih Özcan, Borussia Dortmund'un transfer radarına girdi. Dortmund'un bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması, A Milli futbolcunun transferi istemesinde büyük etken oluşturuyor. Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılan Salih Özcan'ın önümüzdeki günlerde Dortmund ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

FORMAYI KAPMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYOR

A Milli Takımın oynayacağı Uluslar Ligi maçlarında forma giymek isteyen ve bunun için çok çalışan genç oyuncunun Borussia Dortmund'da forma giymek istediği biliniyor.

SON SÖZ SALİH'İN

Köln Sportif Direktörü Keller ise yaptığı açıklamada, kulüplerin Salih için temasta olduklarını bildikleri ancak henüz kendileriyle görüşmedikleri ve son sözü milli futbolcunun söyleyeceğini belirtti.

KÖLN'DEKİ KARİYERİ İSTİKRARLI

Salih Özcan, Köln formasıyla çıktığı 34 maçta 2 gol attı. Genç orta saha, toplamda ise 5 sarı kart gördü.

TERCİHİ A MİLLİ TAKIM

Daha önce Almanya U21 formasını giyen ve 12 maçta 1 gol atan Salih Özcan, Milli Takım tercihi olarak Türkiye'yi seçmişti. Genç yıldız adayı, İtalya karşılaşmasında ay-yıldızlı forma ile ilk maçına çıkmıştı.

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